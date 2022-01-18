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Vestiário dividido? Fred esclarece rumores sobre crise interna no Manchester United

Meio-campista admitiu que se dá melhor com os jogadores que falam português no elenco...
LanceNet

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Publicado em 

18 jan 2022 às 13:56

Publicado em 18 de Janeiro de 2022 às 13:56

Nas últimas semanas, uma notícia balançou os bastidores do Manchester United na imprensa inglesa. De acordo com 'TalkSPORT', o vestiário da equipe estaria dividido entre os jogadores que falam português e os que não sabem a língua. Contudo, segundo o brasileiro Fred, as informações não procedem.+ Robert Lewandowski vence o prêmio 'The Best' pelo segundo ano seguido
- Aqui gostam muito de fake news. É tudo mentira. É óbvio que comunicamos entre nós em português e existe uma amizade boa. Sou muito amigo de Alex Telles, o conheço há muito. Por isso, é óbvio que vou dar-me mais com ele do que outros colegas - disse o meio-campista à 'ESPN Brasil', antes de emendar:
+ Lamela conquista o Prêmio Puskás no 'The Best'; relembre o golaço
- Isso não quer dizer que não converse com Lingard, Rashford, Greenwood, Maguire ou outros ingleses. Pelo contrário. Temos uma amizade muito grande entre todos, um elenco forte, existe companheirismo. Estamos sempre a dançar no vestiário e, sempre que é possível, fazemos o jantar da equipe - completou.
Crédito: Fred,doManchesterUnited,falousobrerumoresdeelencorachado(PaulEllis/AFP

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