Vertonghen revela grave problema durante nove meses no Tottenham

O zagueiro Jan Vertonghen, do Benfica, revelou que jogou nove meses da sua última temporada com o Tottenham com sintomas de concussão. Em entrevista à “Sporza TV”, o belga contou que seu problema começou após um choque de cabeça com Alderweireld, até então companheiros de time e seleção, na semifinal da Liga dos Campeões contra o Ajax, em 2019.

- Sofri muito depois daquele golpe com tonturas e dores de cabeça. Nunca deveria continuar jogando. Me afetou durante nove meses e obviamente não pude jogar tão bem como gostaria. Não sabia o que fazer. Era partida atrás de partida e treinamento atrás de treinamento.Recentemente, Thiago Silva, defensor do Chelsea, reclamou de dores de cabeça por conta do estilo de jogo promovido no Campeonato Inglês e o atacante Raúl Jiménez, do Wolverhampton, parou no hospital após forte choque com David Luiz. A questão da concussão ainda é um desafio no mundo do futebol.