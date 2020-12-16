Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Vertonghen revela grave problema durante nove meses no Tottenham

Zagueiro do Benfica atuou nove meses na última temporada pela equipe inglesa com sintomas de concussão, como tonturas e dores de cabeça, após choque com companheiro...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 dez 2020 às 08:55

Publicado em 16 de Dezembro de 2020 às 08:55

Crédito: Adrian Dennis / AFP
O zagueiro Jan Vertonghen, do Benfica, revelou que jogou nove meses da sua última temporada com o Tottenham com sintomas de concussão. Em entrevista à “Sporza TV”, o belga contou que seu problema começou após um choque de cabeça com Alderweireld, até então companheiros de time e seleção, na semifinal da Liga dos Campeões contra o Ajax, em 2019.
> Veja a tabela do Campeonato Inglês
- Sofri muito depois daquele golpe com tonturas e dores de cabeça. Nunca deveria continuar jogando. Me afetou durante nove meses e obviamente não pude jogar tão bem como gostaria. Não sabia o que fazer. Era partida atrás de partida e treinamento atrás de treinamento.Recentemente, Thiago Silva, defensor do Chelsea, reclamou de dores de cabeça por conta do estilo de jogo promovido no Campeonato Inglês e o atacante Raúl Jiménez, do Wolverhampton, parou no hospital após forte choque com David Luiz. A questão da concussão ainda é um desafio no mundo do futebol.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Veículo autopropelido que foi impedido de usar a Ciclovia da Vida, na Terceira Ponte (para uso somente de Opinião da Gazeta)
Ciclovias da Grande Vitória: sem comunicação e fiscalização não vai haver organização
Editais e Avisos - 17/04/2026
Cetaf perde para Joaçaba e começa os playoffs em desvantagem

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados