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Vertonghen deve assinar contrato de três temporadas com o Benfica

Defensor belga está animado com o projeto ambicioso do clube português para a Liga dos Campeões sob comando de Jorge Jesus e será destaque na temporada com as Águias...
LanceNet

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Publicado em 

14 ago 2020 às 09:25

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 09:25

Crédito: Divulgação
O zagueiro Jan Vertonghen deve assinar um contrato por três temporadas com o Benfica, de acordo com a imprensa portuguesa. O belga receberá 1,5 milhão de euros (R$ 9,5 milhões) por prêmio de assinatura parcelado em três anos e um salário anual de 1,9 milhão de euros (R$ 12 milhões) por época livre de imposto, valor abaixo do teto do clube.O veterano de 33 anos já está em Lisboa e passou por exames médicos na última quinta-feira. Assim que receber a autorização, o defensor poderá assinar contrato com a nova equipe e ser um reforço chave para o técnico Jorge Jesus. O atleta foi atraído pelo projeto ambicioso dos Encarnados de fazer um bom papel na Liga dos Campeões.
Além de atuar como zagueiro, Vertonghen pode jogar na lateral esquerda, função que já exerceu em diversas ocasiões com a camisa do Tottenham. O belga tem muita experiência, já jogou final de Liga dos Campeões, foi vice-campeão inglês e possui o perfil de defensor que Jesus gosta de ter no elenco, alto e canhoto.

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