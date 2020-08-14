Vertonghen deve assinar contrato de três temporadas com o Benfica

O zagueiro Jan Vertonghen deve assinar um contrato por três temporadas com o Benfica, de acordo com a imprensa portuguesa. O belga receberá 1,5 milhão de euros (R$ 9,5 milhões) por prêmio de assinatura parcelado em três anos e um salário anual de 1,9 milhão de euros (R$ 12 milhões) por época livre de imposto, valor abaixo do teto do clube.O veterano de 33 anos já está em Lisboa e passou por exames médicos na última quinta-feira. Assim que receber a autorização, o defensor poderá assinar contrato com a nova equipe e ser um reforço chave para o técnico Jorge Jesus. O atleta foi atraído pelo projeto ambicioso dos Encarnados de fazer um bom papel na Liga dos Campeões.