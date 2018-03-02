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Capixabão

Versátil meia Tatá pede atenção à Desportiva em jogo contra o Serra

Tatá foi um dos destaques na vitória contra o Doze, na última quarta-feira, com um gol e uma assistência

Publicado em 02 de Março de 2018 às 17:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mar 2018 às 17:07
Restando apenas duas rodadas para o fim da primeira fase do Capixabão, a Desportiva enfrenta o Serra, neste sábado, às 16h10, no estádio Engenheiro Araripe. Após a vitória contra o Doze, por 3 a 1, na noite de quarta-feira, o time grená está cheio de confiança. 
Com muita velocidade, o versátil meia Tatá foi um dos destaques na vitória contra o Doze. Tatá fez um gol relâmpago, aos 28 segundos de jogo, e deu a assistência para o gol de Carlos Vitor. O jogador, que é um dos mais identificados com o clube, comenta a sua atuação e já analisa a dificuldade da partida contra o Serra. 
"Graças a Deus pude ajudar minha equipe com gol e assistência e acho que é fruto do trabalho. Venho treinando forte, melhorando a cada dia, acatando o que o Soriano vem pedindo. É uma posição que gosto, me sinto à vontade, com a confiança do treinador fica mais fácil. A equipe deles (Serra) é qualificada, não é a toa que é líder, a gente está focado, tendo que trabalhar forte e buscar o resultado positivo dentro de casa. Conheço alguns, tive a oportunidade de jogar com eles, temos que ter atenção o tempo todo, porque é um time perigoso. É manter o equilíbrio do começo ao fim, não deixar cair, é um ponto crucial, é manter o foco, atenção em todas as divididas para que a gente conquiste o nosso objetivo."
Enquanto o Serra está em primeiro lugar da tabela, com 18 pontos, a Desportiva é a terceira colocada, com 12 pontos.
Acesso ao Araripe
Com o objetivo de dar maior conforto e segurança aos torcedores, as torcidas usarão arquibancadas, estacionamentos e bilheterias diferentes para o jogo deste sábado. A Federação de Futebol do Espírito Santo também solicitou reforço policial no entorno do estádio. A Ceturb confirmou que utilizará uma via alternativa para que os ônibus não transitem na Rua Engenheiro José Himério Silva Oliveira, durante o fluxo de torcedores, entre 12h e 20h.
 Torcida da Desportiva:
- Arquibancada Principal, com acesso pela Rua Engenheiro José Himério Silva Oliveira
- Estacionamento 2, próximo à Área de Eventos
- Bilheterias Principais
Torcida do Serra:
- Arquibancada da CEDTEC, com acesso pelo estacionamento da BR-262
- Estacionamento Principal, próximo à BR-262
- Bilheterias das Arquibancadas da CEDTEC

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