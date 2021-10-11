Verratti revela em qual clube gostaria de encerrar sua carreira

Marco Verratti, meia do Paris Saint-Germain, pretende encerrar sua carreira no Pescara, clube em que iniciou sua etapa como atleta de futebol. Em entrevista à "France Info". No entanto, o italiano revelou guardar muito carinho pela equipe francesa em que atua desde 2012.- Voltarei ao Pescara. Após anos nesta grande cidade, Paris, voltarei para casa, com meus amigos e minha família. No futebol, tive a oportunidade de jogar com e contra grandes campeões e era exatamente o que queria. Me apaixonei pelo PSG e procuro sempre dar o meu melhor. Vim aqui quando era um garoto, de uma cidade pequena e encontrei tudo.
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Apesar do grande protagonismo de Verratti há muitos anos, o meia está com apenas 28 anos e possui contrato com o Paris Saint-Germain até 2024. O atleta ainda deve buscar um último contrato de longo prazo antes de pensar em encerrar a sua carreira.
Verratti é de uma geração talentosa revelada pelo Pescara. Além do meia, os atacantes Lorenzo Insigne e Ciro Immobile, ambos da seleção italiana, também foram formados pela modesta equipe da região dos Abruzos.