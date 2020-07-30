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futebol

Verratti 'esquece' Atalanta e foca em final contra o Lyon: 'Mais importante'

Equipe da capital francesa encara o time de Bruno Guimarães na final da Copa da Liga Francesa, nesta sexta-feira. No dia 12 de agosto, adversário será a Atalanta, na Champions...

Publicado em 30 de Julho de 2020 às 17:06

LanceNet

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Publicado em 

30 jul 2020 às 17:06
Crédito: Divulgação / PSG / Site oficial
Perto de disputar a vaga na semifinal da Liga dos Campeões da Europa, o PSG tem antes do duelo contra a Atalanta mais uma final. E justamente por conta da partida contra o Lyon, o volante Marco Verratti fez questão de rechaçar qualquer opinião sobre o clube italiano.
- Estamos felizes em jogar contra o Lyon, que é um ótimo time. Sabemos que eles são talentosos e podemos esperar uma boa final entre duas grandes equipes. Ainda não pensamos na Atalanta, o jogo mais importante é o de amanhã - disse o jogador em coletiva nesta quinta-feira.Neymar e companhia entram em campo contra o Lyon nesta sexta, às 16h10 (de Brasília), pela final da Copa da Liga Francesa. O jogo acontece no Stade de France, em Paris.
Pela Liga dos Campeões, os parisienses enfrentarão a Atalanta, time que é sensação na Europa e que faz uma das melhores campanhas na Itália. O jogo acontece no dia 12 de agosto, no Estádio da Luz, em Lisboa.

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