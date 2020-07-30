Verratti 'esquece' Atalanta e foca em final contra o Lyon: 'Mais importante'

Crédito: Divulgação / PSG / Site oficial

Perto de disputar a vaga na semifinal da Liga dos Campeões da Europa, o PSG tem antes do duelo contra a Atalanta mais uma final. E justamente por conta da partida contra o Lyon, o volante Marco Verratti fez questão de rechaçar qualquer opinião sobre o clube italiano.

- Estamos felizes em jogar contra o Lyon, que é um ótimo time. Sabemos que eles são talentosos e podemos esperar uma boa final entre duas grandes equipes. Ainda não pensamos na Atalanta, o jogo mais importante é o de amanhã - disse o jogador em coletiva nesta quinta-feira.Neymar e companhia entram em campo contra o Lyon nesta sexta, às 16h10 (de Brasília), pela final da Copa da Liga Francesa. O jogo acontece no Stade de France, em Paris.