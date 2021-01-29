Verratti e Diallo, do Paris Saint-Germain, testam positivo para Covid-19

Crédito: Divulgação / PSG / Site oficial

O Paris Saint-Germain anunciou nesta sexta-feira que os jogadores Marco Verratti e Abdou Diallo testaram positivo para Covid-19. Com o resultado, a equipe francesa não poderá contar com os dois infectados na partida deste domingo, contra o Lorient.

Veja a tabela do FrancêsO clube francês anunciou, nesta sexta-feira, que Verratti e Diallo testarão positivo para Sars-Cov2. Com isso, os jogadores vão cumprir o protocolo do futebol francês, não podendo participar do confronto contra o Lorient, neste domingo.