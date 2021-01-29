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Verratti e Diallo, do Paris Saint-Germain, testam positivo para Covid-19

Clube francês anunciou nesta sexta-feira que os dois jogadores estão infectados com a doença e não participarão da partida de domingo, contra o Lorient...
LanceNet

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Publicado em 

29 jan 2021 às 19:27

Publicado em 29 de Janeiro de 2021 às 19:27

Crédito: Divulgação / PSG / Site oficial
O Paris Saint-Germain anunciou nesta sexta-feira que os jogadores Marco Verratti e Abdou Diallo testaram positivo para Covid-19. Com o resultado, a equipe francesa não poderá contar com os dois infectados na partida deste domingo, contra o Lorient.
Veja a tabela do FrancêsO clube francês anunciou, nesta sexta-feira, que Verratti e Diallo testarão positivo para Sars-Cov2. Com isso, os jogadores vão cumprir o protocolo do futebol francês, não podendo participar do confronto contra o Lorient, neste domingo.
Na primeira colocação do Campeonato Francês, com 45 pontos somados em 21 partidas, o PSG já viu muitos jogadores de sua equipe serem diagnosticados com Covid-19. Recentemente, o treinador Mauricio Pochettino passou dias afastado por testar positivo para coronavírus.

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