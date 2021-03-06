Verona x Milan: onde assistir e prováveis escalações

O Milan quer se reaproximar da liderança do Campeonato Italiano. Para isso, terá o Verona pela frente. Fora de casa, a equipe de Pioli entra em campo às 11h (horário de Brasília).
Antes da partida, o treinador Stefano Pioli falou sobre os adversários e o que espera do confronto. - Teremos de estar muito atentos contra eles. Juric está fazendo um trabalho fantástico, continuou a colocar em campo uma equipe ofensiva e tecnicamente talentosa, mesmo quando jogadores diferentes entraram em campo. O Verona aguentou a Juventus e levou a melhor sobre Atalanta e Napoli. Empatamos com eles na temporada passada e nesta campanha também. Eles vão criar dificuldades e vamos precisar estar preparados, estar focados e nos movimentar bem. Eles são mais agressivos na defesa do que a Udinese e bons em vencer duelos. Nosso movimento terá que ser bom.
FICHA TÉCNICAVerona x MilanData e horário: 07/03/2021, às 11h (de Brasília)Local: Estádio Marcantonio Bentegodi (Verona, ITA)Onde assistir: Bandsports, Estádio TNT Sports
PROVÁVEIS ESCALAÇÕESVerona (Treinador: Ivan Juric)Silvestri; Gunter, Lovato, Dimarco; Faraoni, Veloso, Tameze, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna
Desfalques: Kalinic, Vieira e Colley (lesionados)
Milan (Treinador: Pioli)Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Tonali; Saelemaekers, Díaz, Rebic; Rafael Leão
Desfalques: Çalhanoglu, Ibrahimovic, Bennacer e Mandzukic (lesionados)