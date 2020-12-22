Verona x Inter de Milão: onde assistir e prováveis escalações da partida

Buscando assumir a liderança do Campeonato Italiano, a Inter de Milão visita o Hellas Verona, nesta quarta-feira, às 14h30 (horário de Brasília). A equipe de Conte busca os três pontos para tentar ultrapassar o Milan, enquanto os donos da casa buscam se aproximar do G4.
Antes da partida, Antonio Conte, treinador da Inter de Milão, falou sobre a possibilidade de alcançar o rival Milan e o adversário desta quarta-feira.
- Eles estão muito bem (Milan). Teremos de colocar todas as energias para conseguir um resultado em Verona. Há uma dupla motivação: ambos para questão de lesões, tanto para dar estabilidade à equipe. O nosso caminho é claro, o de colocar o Inter nas primeiras posições. É um caminho que continua - disse.
FICHA TÉCNICA
Hellas Verona x Inter de MilãoData e horário: 23/12/2020, às 14h30 (de Brasília)Local: Estádio Marcantonio Bentegodi (Verona, ITA)Onde assistir: EI Plus e Bandsports
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Inter de Milão (Treinador: Antonio Conte)Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lukaku, Martínez
Desfalques: Andrea Pinamonti, Matías Vecino e Alexis Sánchez (lesionados)
Hellas Verona (Treinador: Ivan Juric)Silvestri; Ceccherini, Gunter, Lovato; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco; Zaccagni, Lazovic; Salcedo
Desfalques: Samuel Di Carmine, Andrea Favilli, Ronaldo Vieira, Nikola Kalinic eMarco Benassi (lesionados); Antonin Barak (suspenso).