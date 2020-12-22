Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Verona x Inter de Milão: onde assistir e prováveis escalações da partida

Equipe de Conte tem que vencer e torcer por uma derrota ou empate
do Milan para assumir a liderança do Campeonato Italiano...
LanceNet

22 dez 2020 às 17:28

Publicado em 22 de Dezembro de 2020 às 17:28

Crédito: Inter de Milão está na vice-liderança da Serie A (MARCO BERTORELLO / AFP
Buscando assumir a liderança do Campeonato Italiano, a Inter de Milão visita o Hellas Verona, nesta quarta-feira, às 14h30 (horário de Brasília). A equipe de Conte busca os três pontos para tentar ultrapassar o Milan, enquanto os donos da casa buscam se aproximar do G4.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO ITALIANOAntes da partida, Antonio Conte, treinador da Inter de Milão, falou sobre a possibilidade de alcançar o rival Milan e o adversário desta quarta-feira.
- Eles estão muito bem (Milan). Teremos de colocar todas as energias para conseguir um resultado em Verona. Há uma dupla motivação: ambos para questão de lesões, tanto para dar estabilidade à equipe. O nosso caminho é claro, o de colocar o Inter nas primeiras posições. É um caminho que continua - disse.
FICHA TÉCNICA
Hellas Verona x Inter de MilãoData e horário: 23/12/2020, às 14h30 (de Brasília)Local: Estádio Marcantonio Bentegodi (Verona, ITA)Onde assistir: EI Plus e Bandsports
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Inter de Milão (Treinador: Antonio Conte)Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lukaku, Martínez
Desfalques: Andrea Pinamonti, Matías Vecino e Alexis Sánchez (lesionados)
Hellas Verona (Treinador: Ivan Juric)Silvestri; Ceccherini, Gunter, Lovato; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco; Zaccagni, Lazovic; Salcedo
Desfalques: Samuel Di Carmine, Andrea Favilli, Ronaldo Vieira, Nikola Kalinic eMarco Benassi (lesionados); Antonin Barak (suspenso).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'Brasil é o país da comédia, das historinhas novelescas, fazer terror não é fácil': a escritora brasileira finalista de um dos mais importantes prêmios do mundo
Imagem de destaque
Saiba quem vai assumir a Secretaria de Esportes no governo do ES
Imagem de destaque
O que Trump pode fazer militarmente se Irã não responder a seu ultimato

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados