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futebol

Verona e Roma ficam no 0 a 0 na estreia no Campeonato Italiano

Em jogo marcado por bolas na trave e no travessão, equipes não aproveitam oportunidades criadas e somam um ponto cada. Fiorentina derrota o Torino por 1 a 0, com gol de Catrovilli...

Publicado em 19 de Setembro de 2020 às 18:44

LanceNet

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Publicado em 

19 set 2020 às 18:44
Crédito: Alberto PIZZOLI / AFP
Verona e Roma não saíram de um empate em 0 a 0 na estreia das equipes no Campeonato Italiano. Neste sábado, os dois lados até criaram boas chances no estádio Marc'Antonio Bentegodi, em Verona, sem a presença de torcedores, mas sem sucesso.
Com o empate, os times somaram um ponto. Na próxima rodada, a Roma recebe a Juventus no clássico, enquanto o Verona encara a Udinese, em casa.
No primeiro tempo, as melhores chances aconteceram na reta final da etapa. Mkhitaryan quase marcou para a Roma, ao pegar um rebote aos 39 minutos. Em seguida, aos 45, foi a vez do Verona responder, mas a bola foi parar no travessão em chute de Tameze, após defesa de Mirante.
Aos 36 do segundo tempo, Dimarco tentou chute por cobertura e acertou o travessão e a trave da Roma no mesmo lance. Já Spinazzola, do time da capital, arriscou de fora da área e mandou no travessão.
Mais cedo, na abertura do Italiano, a Fiorentina, com Franck Ribéry na condição de capitão, bateu o Torino por 1 a 0. O gol foi marcado por Catrovilli, aos 33 minutos do segundo tempo, no estádio Artemio Franchi, em Florença.

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