Verona e Roma ficam no 0 a 0 na estreia no Campeonato Italiano

Crédito: Alberto PIZZOLI / AFP

Verona e Roma não saíram de um empate em 0 a 0 na estreia das equipes no Campeonato Italiano. Neste sábado, os dois lados até criaram boas chances no estádio Marc'Antonio Bentegodi, em Verona, sem a presença de torcedores, mas sem sucesso.

Com o empate, os times somaram um ponto. Na próxima rodada, a Roma recebe a Juventus no clássico, enquanto o Verona encara a Udinese, em casa.

No primeiro tempo, as melhores chances aconteceram na reta final da etapa. Mkhitaryan quase marcou para a Roma, ao pegar um rebote aos 39 minutos. Em seguida, aos 45, foi a vez do Verona responder, mas a bola foi parar no travessão em chute de Tameze, após defesa de Mirante.

Aos 36 do segundo tempo, Dimarco tentou chute por cobertura e acertou o travessão e a trave da Roma no mesmo lance. Já Spinazzola, do time da capital, arriscou de fora da área e mandou no travessão.