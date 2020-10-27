Verón acredita que momento de transição do Barça atrapalha Messi

O ex-jogador Juan Sebastián Verón concedeu uma entrevista ao “Deportivo IP” e explicou os motivos pelos quais, na sua visão, Messi não vive seu melhor momento no Barcelona. O veterano com passagens por seleção argentina e Manchester United acredita que o momento de transição culé não beneficia o camisa 10.

- O vejo incomodado pelo momento. O Barcelona em todos esses anos busca ser protagonista e agora está em um momento de transição, com muitas trocas e em busca de uma nova identidade. O clube não tem conseguido acompanhá-lo na constituição de uma equipe.Neste início de temporada sob comando do técnico Ronald Koeman, o argentino soma apenas um gol e duas assistências pelo Barça no Campeonato Espanhol e um tento na Liga dos Campeões, sendo ambos de pênalti. O contrato de Messi termina ao final desta temporada e o craque poderá sair sem custos.