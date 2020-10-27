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Verón acredita que momento de transição do Barça atrapalha Messi

Ex-jogador da seleção argentina explica o momento ruim vivido pelo craque argentino que só marcou dois gols de pênalti nesta temporada sob comando de Ronald Koeman...

Publicado em 27 de Outubro de 2020 às 12:26

LanceNet

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Publicado em 

27 out 2020 às 12:26
Crédito: Messi não vive seu melhor momento com a camisa do Barcelona (Twitter/Getafe
O ex-jogador Juan Sebastián Verón concedeu uma entrevista ao “Deportivo IP” e explicou os motivos pelos quais, na sua visão, Messi não vive seu melhor momento no Barcelona. O veterano com passagens por seleção argentina e Manchester United acredita que o momento de transição culé não beneficia o camisa 10.
- O vejo incomodado pelo momento. O Barcelona em todos esses anos busca ser protagonista e agora está em um momento de transição, com muitas trocas e em busca de uma nova identidade. O clube não tem conseguido acompanhá-lo na constituição de uma equipe.Neste início de temporada sob comando do técnico Ronald Koeman, o argentino soma apenas um gol e duas assistências pelo Barça no Campeonato Espanhol e um tento na Liga dos Campeões, sendo ambos de pênalti. O contrato de Messi termina ao final desta temporada e o craque poderá sair sem custos.

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