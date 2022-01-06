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Veranópolis-RS fecha parceria com empresa para gerir futebol do clube

Objetivo da equipe na temporada é subir para a primeira divisão do Campeonato Gaúcho...
LanceNet

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Publicado em 

05 jan 2022 às 21:00

Publicado em 05 de Janeiro de 2022 às 21:00

O Veranópolis-RS deu a largada na temporada de 2022, e a primeira ação da diretoria foi o acerto com a GSA, empresa especializada em gestão esportiva que tem a missão de levar o clube novamente para a elite do futebol gaúcho. Com o acerto, ficará a cargo do grupo comandado por Daniel Dambrós a gestão de todo departamento de futebol do clube.
A GSA, que foi parceira do Veranópolis no final dos anos 90 e início dos anos 2000, se consolidou no mercado esportivo e vem de ótima temporada. Vale lembrar que, comandando a base do Brasil de Pelotas, Dambrós levou o xavante à final do gauchão sub-20, ficando com o vice-campeonato da competição.
- Fizemos uma parceria de 98 até 2002, que foi muito proveitosa com venda de jogadores e valor arrecado para o clube. Agora fomos procurados pelo prefeito da cidade, Waldemar de Carli, que é ex-presidente do Veranópolis. Eles viram o trabalho que desenvolvemos no Brasil de Pelotas e recebemos a missão de gerir o projeto com um trabalho de longo prazo aqui no clube - afirmou Daniel Dambrós.
Na primeira passagem de Dambrós pelo Veranópolis, o clube disputou três semifinais do gauchão e uma semifinal do Brasileiro sub-17. Além disso, chegou a negociar atletas com clubes do Brasil e do exterior, como o Porto, de Portugal.
Crédito: DanielDambrósirágerirofuteboldoVeranópolis-RS(GSA

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