Venezuela x Equador: onde assistir, horário e escalações do jogo das Eliminatórias da Copa do Mundo

Em ótima fase, o Equador viaja para encarar a Venezuela neste domingo, às 17h30 (horário de Brasília), e sonha com uma vaga na próxima Copa do Mundo. A equipe de Gustavo Alfaro vem de vitória contra a Bolívia e está em 3º lugar, atrás apenas de Brasil e Argentina, na tabela de classificação.Equador chega animado
- A proposta será a mesma. Nossa intenção é que o Equador jogue com a mesma atitude em casa ou fora. A partida contra a Venezuela será diferente (em relação a Bolívia). Mas chegamos bem por conta da última vitória. A última chance que a Venezuela tem é ganhar todas as partidas que têm pela frente e será um jogo carregado do ponto de vista emocional - disse Alfaro, técnico do Equador.
O Equador ocupa a 3ª colocação, mas possui apenas quatro pontos a mais do que o Paraguai, primeira seleção fora da zona de classificação para o Mundial do Qatar. Por conta disso, a vitória sobre a Venezuela, lanterna do torneio com apenas uma vitória, pode ser tratada como obrigação.
FICHA TÉCNICA:Venezuela x Equador
Data e horário: 10/10/2021, às 17h30 (de Brasília)Local: Estádio Olímpico de la UCV, em Caracas (VEN)Onde assistir: SporTV 2
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:VENEZUELA (Técnico: Leonardo González)Farinez; Hernandez, Mejias, Ferraresi e O. Gonzalez; Rincón e Martinez; Machis, Soteldo e Peñaranda; Ramírez
Desfalques: Nenhum
EQUADOR (Técnico: Gustavo Alfaro)Ramirez; Castillo, Torres, Hincapie e Estupiñan; Gruezo e Caicedo; Mena, Plata e Valencia; Estrada
Desfalques: Nenhum