  • Venezuela x Bolívia: onde assistir, horário e escalações do jogo pelas Eliminatórias da Copa do Mundo
Venezuela x Bolívia: onde assistir, horário e escalações do jogo pelas Eliminatórias da Copa do Mundo

Venezuela ocupa a lanterna da classificação e não tem chances de sonhar com a Copa do Mundo, mas Bolívia pode entrar no G-5 em caso de vitória nesta sexta-feira...

Publicado em 27 de Janeiro de 2022 às 13:31

A Bolívia viaja para encarar a Venezuela nesta sexta-feira, às 19h (horário de Brasília), pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Enquanto a equipe da casa não tem mais chances de sonhar com o Mundial do Qatar, a equipe de César Farías pode sonhar com o G-5 ainda nesta rodada.SONHO VIVOA Bolívia venceu três dos últimos quatro jogos nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 e, apesar da 8ª colocação, ainda pode sonhar com uma vaga no Mundial do Qatar. Caso vença sua partida, La Verde deve torcer por tropeços de Chile, Uruguai e um empate entre Colômbia e Peru.
VIDA NOVAPor outro lado, a Venezuela inicia um novo projeto com o técnico José Pékerman no comando da Vinotinto. A equipe amarga a lanterna, mas busca uma primeira vitória sob comando do argentino para sonhar com objetivos maiores no próximo ciclo.
FICHA TÉCNICA:Venezuela x Bolívia
Data e horário: 28/1/2022, às 19h (de Brasília)Local: La Carolina, em Baribas (VEN)Onde assistir: SporTV 3
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:VENEZUELA (Técnico: José Pékerman)Farinez; Hernandez, Osorio, Ferraresi e González; Otero, Moreno, Rincon e Machis; González; Rondon
Desfalques: Nenhum
BOLÍVIA (Técnico: César Farías)Lampe; Bejarano, Haquin e Sagredo; Saavedra, Justiniano, Villaroel e Fernández; Abrego, Arce e Moreno
Desfalques: Nenhum
