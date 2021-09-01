Venezuela x Argentina: onde assistir, horário e escalações da partida das Eliminatórias Sul-Americanas

Crédito: PEDRO UGARTE / AFP

Chegou a hora da bola voltar a rolar pelas Eliminatórias Sul-Americanas. Após vencer a Copa América no Brasil, sobre a Seleção Brasileira, em julho, a Argentina visita a Venezuela nesta quinta-feira em busca da quarta vitória. O duelo acontece no Estádio Olímpico, na capital Caracas, às 21h (de Brasília).

+ Tabela das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022VENEZUELAA Venezuela chega para a Data-Fifa sem um treinador efetivo. Após o português José Peseiro pedir demissão em agosto, Leonardo González será o interino. Antes da partida, o defensor Nahuel Ferraresi afirmou que vencer os atuais campeões continentais não será fácil.

- A maioria dos jogadores (argentinos) chega no seu melhor momento e temos de o provar aqui. Sabemos que temos que enfrentar o campeão da América, mas isso tem que ser um incentivo para dar e fazer melhor - disse Ferraresi.

ARGENTINAApós ser campeã da Copa América, a Argentina agora foca em conquistar a vaga na Copa do Mundo. Para o duelo contra a Venezuela, fora de casa, o técnico Lionel Scaloni não confirmou a equipe, mas disse que não deverá fazer muitas mudanças em relação à final do Maracanã.

- A equipe ainda não está confirmada. Ontem tivemos o primeiro treino com todos. Falamos com a maioria dos jogadores, mas não definimos. Não vai mudar muita coisa desde o último jogo, na final da Copa América contra o Brasil. Vamos continuar nessa linha - disse Scaloni.

Obviamente, o treinador da Albiceleste foi questionado sobre Lionel Messi. Desde a final contra o Brasil, o capitão argentino atuou apenas 30 minutos, justamente no último fim de semana, em sua estreia pelo PSG. Scaloni disse que se o camisa 10 estiver em condições, irá jogar.

- Se estiver em condição física, o Messi vai jogar. Pelo que falei com ele, ele está bem. Espero que ele jogue os três jogos - afirmou o treinador.

+ Veja os convocados da Argentina para as rodadas das Eliminatórias Sul-AmericanasFICHA TÉCNICA

Venezuela x ArgentinaEliminatórias da Copa do Mundo de 2022 - América do Sul9ª Rodada​Data e horário: 02/09/2021, às 21h (de Brasília)​Local: Estádio Olímpico de Caracas, em Caracas (VEN)Árbitro: Leodán González (URU)Assistentes: Carlos Barreiro (URU) e Martín Soppi (URU)Transmissão: SporTV 3

PROVÁVEIS TIMES

VENEZUELA (Técnico: Leonardo González)Faríñez; Rosales, Ferraresi, Villanueva, Velázquez e Chancellor; Otero, Rincón e Moreno; Josef Martínez e Rondón.