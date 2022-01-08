Venezia x Milan: onde assistir, horário e escalações da partida do Campeonato Italiano

Em partida que abre a 21ª rodada do Campeonato Italiano, o Scudetto, o Milan visita o Venezia, neste domingo, às 8h30 (horário de Brasília), no Estádio Pier Luigi Penzo. O confronto terá exibição da ESPN Brasil e do Star +. O Milan é o vice-líder da competição, com 45 pontos em 20 jogos. O líder é a Internazionale de Milão, que tem 46, mas uma partida a menos (19) já que a partida do meio de semana, com o Bologna, foi adiado, por conta de um surto de Covid-19 nos bolonheses. O G4 tem ainda Napoli (40) e Atalanta (38), que também não jogou na rodada do meio de semana. O Venezia aparece em 16º, com 17 pontos em 19 jogos.