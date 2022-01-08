Venezia x Milan: onde assistir, horário e escalações da partida do Campeonato Italiano

Em partida que abre a 21ª rodada do Campeonato Italiano, o Scudetto, o Milan visita o Venezia, neste domingo, às 8h30 (horário de Brasília), no Estádio Pier Luigi Penzo. O confronto terá exibição da ESPN Brasil e do Star +. O Milan é o vice-líder da competição, com 45 pontos em 20 jogos. O líder é a Internazionale de Milão, que tem 46, mas uma partida a menos (19) já que a partida do meio de semana, com o Bologna, foi adiado, por conta de um surto de Covid-19 nos bolonheses. O G4 tem ainda Napoli (40) e Atalanta (38), que também não jogou na rodada do meio de semana. O Venezia aparece em 16º, com 17 pontos em 19 jogos.
Confira a tabela do Campeonato Italiano Na Itália, o torneio é G7. Os quatro primeiros vão para a Champions, o quinto e o sexto se classificam para a Liga Europa e o sétimo fica com uma única vaga para a Liga Conferência. No momento, esses tempos são Juventus (35), Fiorentina (32) e Roma (32). Desses, só o tempo de Florença não jogou no meio de semana.
FICHA TÉCNICA
Venezia x Milan Scudetto / Calcio / Campeonato Italiano - 21ª rodada
Data e horário: 09/01/2022, às 08h30 Local: Estádio Pier Luigi Penzo, em Veneza (ITA) Onde assistir: ESPN Brasil e Star +
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
VENEZIA (Técnico: Paolo Zanetti)
Romero; Mazzocchi, Svoboda, Ceccaroni, Haps; Busio, Ampadu, Crnigoj; Aramu, Kiyine; Henry.
Desfalques: Caldara e Tessmann (suspensos); Ebuehi (Seleção)
Milan (Técnico: Stefano Pioli) Maignan; Florenzi, Kalulu, Gabbia, Hernandez; Bakayoko, Tonali; Messias, Diaz, Leão; Ibrahimovic.
Desfalques: Tomori, Calabria, Romagnoli, Castillejo e Tatarusanu (Covid-19); Ballo-Toure, Bennacer e Kessie (Seleção); Kjaer (lesionado)