Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Venezia x Inter de Milão: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Italiano
Venezia x Inter de Milão: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Italiano

Em terceira posição na tabela, a Inter vai jogar fora de casa em busca de uma vitória para colar nos primeiros colocados
LanceNet

26 nov 2021 às 11:59

Publicado em 26 de Novembro de 2021 às 11:59

Neste sábado, a Venezia enfrenta a Inter de Milão em partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Italiano. A equipe da casa vai atrás da segunda vitória consecutiva na competição para avançar na tabela. Enquanto a Inter busca triunfar para ficar mais próximo da pontuação dos primeiros colocados.> Veja a tabela do Campeonato Italiano
VENEZIAA equipe venceu o Bologna fora de casa na rodada passada e vai buscar a segunda vitória consecutiva na competição em casa. A Venezia ocupa a 15ª colocação, com 13 pontos. Neste Campeonato Italiano, o time já ganhou de equipes como a Roma e Fiorentina.
INTER DE MILÃOA Inter chega com moral após vencer na última partida, pela Champions League. Com oito jogos sem perder, o time comandado por Simone Inzaghi vai em busca de uma vitória para colar nos primeiros colocados. A equipe está em terceiro lugar, com 28 pontos. Enquanto Milan e Napoli, em 2º e 1º, respectivamente, com 32 pontos ambos.FICHA TÉCNICA
Venezia x Inter de MilãoCampeonato Italiano - 14ª rodada
Data e horário: 27/11/2021, às 16h45Local: Estádio Pierluigi Penzo, em Veneza (ITA)Onde assistir: ESPN Brasil e Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
VENEZIA (Técnico: Paolo Zanetti)Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni e Haps; Vacca, Busio e Ampadu; Aramu; Okereke e Johnson.
INTER DE MILÃO (Técnico: Simone Inzaghi)Handanovic; Skriniar, Ranocchia e Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Çalhanoglu e Perisic; Lautaro Martínez e Dzeko.
Crédito: (Foto:FILIPPOMONTEFORTE/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

internazionale
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados