Venezia x Inter de Milão: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Italiano

Neste sábado, a Venezia enfrenta a Inter de Milão em partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Italiano. A equipe da casa vai atrás da segunda vitória consecutiva na competição para avançar na tabela. Enquanto a Inter busca triunfar para ficar mais próximo da pontuação dos primeiros colocados.> Veja a tabela do Campeonato Italiano
VENEZIAA equipe venceu o Bologna fora de casa na rodada passada e vai buscar a segunda vitória consecutiva na competição em casa. A Venezia ocupa a 15ª colocação, com 13 pontos. Neste Campeonato Italiano, o time já ganhou de equipes como a Roma e Fiorentina.
INTER DE MILÃOA Inter chega com moral após vencer na última partida, pela Champions League. Com oito jogos sem perder, o time comandado por Simone Inzaghi vai em busca de uma vitória para colar nos primeiros colocados. A equipe está em terceiro lugar, com 28 pontos. Enquanto Milan e Napoli, em 2º e 1º, respectivamente, com 32 pontos ambos.FICHA TÉCNICA
Data e horário: 27/11/2021, às 16h45Local: Estádio Pierluigi Penzo, em Veneza (ITA)Onde assistir: ESPN Brasil e Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
VENEZIA (Técnico: Paolo Zanetti)Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni e Haps; Vacca, Busio e Ampadu; Aramu; Okereke e Johnson.
INTER DE MILÃO (Técnico: Simone Inzaghi)Handanovic; Skriniar, Ranocchia e Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Çalhanoglu e Perisic; Lautaro Martínez e Dzeko.