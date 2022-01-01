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Vendido ao RB Bragantino, Helinho se despede do São Paulo: 'Que seja um até breve'

Atacante revelado pelo São Paulo usou as redes sociais para agradecer o clube paulista...
LanceNet

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Publicado em 

01 jan 2022 às 15:32

Publicado em 01 de Janeiro de 2022 às 15:32

Após o anúncio oficial do Red Bull Bragantino sobre a compra em definitivo de Helinho, o atacante revelado pelo São Paulo usou suas redes sociais para agradecer ao clube do Morumbi e deixar um "até breve".
"Se me perguntarem para definir o que representa o São Paulo para mim, eu acredito que seria gratidão, algo que sempre vou levar comigo quando, por algum motivo, me perguntarem de São Paulo FC. Devo muito a este clube, que me projetou para o futebol nacional e internacional", escreveu o jovem.Aos 21 anos, o atacante defendeu as cores do Bragantino na temporada passada por empréstimo e entrou em campo 55 vezes. A compra definitiva foi realizada por R$ 24 milhões.
"Como todo jovem sonhador, sempre me vi jogando no Morumbi lotado com essa torcida gigante que o Tricolor tem. Um time repleto de ídolos, craques que escreveram seu nome na história, jogadores incríveis... Fazer parte dessa história me deixa muito orgulhoso. Sou muito grato pelas conquistas, aprendizado, pelas amizades, e por todo carinho que esse clube e torcida têm por mim", continuou o texto.
"Espero que minha história no tricolor não termine aqui, que seja um até breve, e que eu possa retribuir de alguma forma tudo oque o são Paulo foi e será para mim. Obrigado São Paulo FC", completou Helinho.
Crédito: OBragantinoanunciouacompradeHelinhoemdefinitivo(RubensChiri/saopaulofc.net

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