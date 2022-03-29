Venda milionária, sucesso na Ucrânia e carrasco do Real Madrid: alvo do Grêmio, Tetê é destaque do Shakhtar

Pensando em reforçar o elenco para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, o Grêmio tem interesse na contratação do atacante Tetê, que atua no Shakhtar Donetsk. Com o futebol local paralisado por conta da invasão militar da Rússia no território ucraniano, o atleta de 22 anos tenta a liberação para voltar ao Brasil por empréstimo.Formado na base do clube gaúcho, o jogador foi vendido ao Shakhtar em fevereiro de 2019, sem sequer estrear profissionalmente pelo Tricolor. Em três anos no futebol ucraniano, Tetê se tornou um dos principais nomes do time do Leste Europeu, e o LANCE! mostra como foi a trajetória do atleta no Velho Continente até o momento.

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BOM INÍCIOTetê desembarcou na Ucrânia em meio à temporada 2018/19, com o Campeonato Ucraniano em andamento e caminhando para sua reta final. Por conta disso, o brasileiro, apesar da expectativa, precisou ter paciência, mas mostrou o porquê de ser uma aposta do clube. Em dez partidas, marcou quatro gols e deu ainda três assistências.

OSCILAÇÃOA temporada seguinte foi de oscilação para o camisa 14, que tem preferência por atuar na ponta direita, mas também joga pelo outro lado. Embora tenha começado bem com o técnico Luís Castro, hoje no Botafogo, o atacante terminou o ano alterando entre time titular e reserva. Foram nove gols e cinco assistências em 34 partidas.

AFIRMAÇÃOA terceira temporada chegou e Tetê assumiu protagonismo no Shakhtar Donetsk. Em seu segundo ano completo, o ex-Grêmio, apesar de ter números inferiores em relação à época anterior, ganhou a confiança e se mostrou importante. Titular constantemente, o brasileiro fez valer o investimento e ganhou protagonismo, com oito gols e cinco assistências em 36 partidas.

FASE ARTILHEIRA​Em sua quarta temporada pelos Mineiros, apelido que o Shakhtar carrega, Tetê era o principal jogador da equipe. Titular absoluto, o gaúcho de Alvorada havia entrado em campo 28 vezes, tendo marcado dez gols e dado duas assistências. Até a paralisação do Campeonato Ucraniano, que o seu time liderava, ele era o artilheiro da equipe, com nove gols no torneio nacional.

NÚMEROS GERAIS101 jogos31 gols15 assistências

TÍTULOSCampeonato Ucraniano: 2018/19 e 2019/20Copa da Ucrânia: 2018/19Supercopa da Ucrânia: 2021/22

* Estagiário, sob a supervisão de Cayo Pereira.