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Venda de Pepê ao Porto por quase R$ 100 milhões se torna oficial

Anúncio foi feito através da rede social tanto do Grêmio como do clube português em acordo onde o atacante só irá para a Europa em junho...
LanceNet

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Publicado em 

18 fev 2021 às 15:11

Publicado em 18 de Fevereiro de 2021 às 15:11

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio
Mais um nome com formação nas categorias de base do Grêmio está de malas prontas para o futebol europeu. Nessa quinta-feira (18), tanto o clube gaúcho como o Porto-POR anunciaram a negociação envolvendo a ida do atacante Pepê para o Velho Continente.>Quem o Grêmio enfrenta antes de decidir a Copa do BrasilA transação foi concluída pelo valor líquido de 15 milhões de euros (atualmente cotados em R$ 98,1 milhões) onde o Tricolor ainda mantém 12,5% de direitos em caso da revenda de Pepê por conta do Mecanismo de Solidariedade previsto em regulamento da FIFA.
Para facilitar o processo de adaptação do jogador e também acabar beneficiando naturalmente o Grêmio, apesar do negócio já concluído, ele só irá para o clube europeu no fim do mês de junho, período em que começará a temporada 2021/2022.
O negócio era tratado como provável desde o ano passado, período onde o avante de 23 anos de idade teve maturidade para assumir o papel de elemento de desequilíbrio após a saída de Everton Cebolinha. Curiosamente, o ex-companheiro também partiu rumo a outro grande clube de Portugal, o Benfica.
Desde que acendeu aos profissionais, Pepê acumulou 136 partidas (66 vitórias, 40 empates e 30 reveses) onde balançou as redes 31 vezes e conquistou o tricampeonato do Gauchão em 2018, 2019 e 2020.

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