futebol

Venda de David Neres faz São Paulo lucrar; veja os valores

Por ser formador do atleta, o Tricolor tem direito a 3% do valor da transferência...
LanceNet

14 jan 2022 às 14:01

Publicado em 14 de Janeiro de 2022 às 14:01

O Ajax anunciou a saída de David Neres para ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, nesta sexta-feira (14). O valor da venda do atacante é de 15 milhões de euros (cerca de R$ 95 milhões) e, por conta, disso o São Paulo também receberá parte do valor, já que é o formador do atleta.O Tricolor Paulista terá direito a 3% do valor da transferência, algo em torno de 510 mil euros (R$ 3,2 milhões). Neres atuou pelo clube paulista de 2013 a 2016, quando foi vendido ao futebol holandês. Na atual temporada, David Neres perdeu espaço no Ajax, que é comandando pelo técnico Erik ten Hag. Reserva na equipe holandesa, o camisa 7 fez 22 partidas, sendo 16 delas saindo do banco. O atacante brasileiro marcou quatro gols e deu duas assistências.
