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'Vencemos a equipe sensação da temporada', comenta Cuca ao falar de goleada sobre o Fortaleza

Entretanto, o treinador do Atlético-MG afirmou que o placar foi atípico e exaltou a liderança de Réver e a performance de Keno...
LanceNet

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Publicado em 

21 out 2021 às 06:05

Publicado em 21 de Outubro de 2021 às 06:05

Em uma parida avassaladora, O Atlético-MG goleou o Fortaleza por 4 a 0, pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil, na noite de quarta-feira, 20 de outubro, no Mineirão. O técnico Cuca celebrou o resultado, que deixa o alvinegro muito perto da grande final da competição nacional, mas afirmou que foi um resultado atípico, pois se trata de um dos melhores times do Brasil no momento, “sensação da temporada”, como disse o comandante do Galo. Cuca destacou também a performance de Réver, que completou 300 jogos com a camisa atleticana, marcando um dos gols na goleada do Atlético sobre o Leão do Pici. e do atacante Keno, que “desequilibra” uma partida na visão do treinador. Veja nos vídeos da matéria as análises do técnico atleticano. Réver chegou aos 300 jogos pelo Galo e ajudou o time na goleada por 4 a 0 em cima do Leão do Pici com um dos gols do alvinegro-(Pedro Souza/Atlético-MG)

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