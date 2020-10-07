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futebol

Vencedor na base, Matheus Frizzo reencontra o São Paulo e o Morumbi

Volante do Grêmio e emprestado ao Atlético-GO, Frizzo vai encarar o Tricolor pela primeira vez desde que deixou o clube, em 2018, nesta quarta-feira...
LanceNet

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Publicado em 

07 out 2020 às 10:00

Publicado em 07 de Outubro de 2020 às 10:00

Crédito: Thiago Ribeiro/Amplitude Comunicação
O São Paulo recebe, nesta quarta-feira, o Atlético-GO pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Morumbi. Do outro lado, o jovem volante Matheus Frizzo, de 22 anos, reencontrará o clube pelo qual foi formado atleta profissional.
- Vai ser uma emoção enorme poder voltar ao Morumbi e enfrentar o clube que tanto me deu no futebol. Sou muito grato, tenho um carinho enorme pela instituição. Foram anos de muito aprendizado, títulos e história marcada na base do São Paulo. Sem dúvidas vai ser um momento especial, mas hoje defendo as cores do Atlético e, quando a bola rolar, vamos pensar apenas na vitória.
Frizzo foi revelado nas categorias de base do São Paulo e, apesar de não ter atuado pelo profissional, jogou no time da Copa São Paulo de Futebol Júnior que acabou vice-campeã em 2018. Na base tricolor, ele venceu Paulista, Copa do Brasil, Copa Ipiranga e Libertadores da categoria.No entanto, apesar do carinho e da identificação, ele garante que o foco é aumentar a sequência invicta do Dragão, que está há quatro partidas sem perder, contando Brasileiro e Copa do Brasil.
- Nossa equipe vem em uma boa sequência, estamos fazendo bons jogos tanto no Brasileiro quanto na Copa do Brasil e estamos há quatro jogos sem derrotas. Sabemos da dificuldade que vai ser enfrentar a equipe do São Paulo, ainda mais no Morumbi, mas estamos prontos para este desafio e acredito na força do nosso grupo para fazer mais um grande jogo – finalizou.
Não aproveitado no profissional do São Paulo, o jogador acabou comprado pelo Grêmio em fevereiro de 2018 e, com vínculo renovado neste ano, o time o emprestou ao Atlético-GO em junho, até o fim do Campeonato Brasileiro.

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