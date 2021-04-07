Vem mais por ai? Veja os próximos passos do São Paulo no mercado

O São Paulo anunciou o meia Benítez na última terça-feira (06), como o sexto reforço da equipe para a temporada. Além dele, chegaram o zagueiro Miranda, o lateral-direito Orejuela, o volante WIlliam e os atacantes Bruno Rodrigues e Eder. Todos já estão regularizados no BID da CBF.
Com os reforços, Crespo tem muitas opções para montar a equipe que se prepara para voltar aos jogos no Campeonato Paulista. No entanto, sempre existe aquela pergunta: vem mais jogadores?
O LANCE! apurou que novos jogadores só serão contratados por uma boa oportunidade de mercado, assim como foram as chegadas de Miranda e Eder. Ou seja, atletas sem custo ao clube do Morumbi, mas com possibilidades de terem um bom rendimento dentro de campo.
Havia a expectativa de um zagueiro canhoto, pedido pelo técnico Hernán Crespo logo depois de sua chegada ao clube. No entanto. os desempenhos dos defensores, tanto na equipe principal, quanto dos jovens da base nos treinamentos, esfriou essa possibilidade, segundo o 'GE'. Kanu, do Botafogo e Adonis Frías, do Defensa y Justicia (ARG), foram procurados, mas as negociações não avançaram. Vale destacar que o Tricolor é o clube brasileiro que mais se movimentou no mercado de transferências, com seis chegadas ao CT da Barra Funda.