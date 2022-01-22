Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Veloz e 'criador de chances': jornalista detalha ao L! como Erison pode contribuir para o Botafogo
futebol

Veloz e 'criador de chances': jornalista detalha ao L! como Erison pode contribuir para o Botafogo

Vinícius Guerreiro, do "Diário Popular", recorda passagem do atacante no Brasil de Pelotas e fala sobre desafios que jogador tende a ter no Alvinegro...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 jan 2022 às 07:10

Publicado em 22 de Janeiro de 2022 às 07:10

Uma das novidades do Botafogo para a temporada de 2022, o atacante Erison traz uma boa impressão de quem o viu jogar. Jornalista do "Diário Popular", Vinícius Guerreiro detalhou ao LANCE! as características que se sobressaíram no jogador em seu período no Brasil de Pelotas. Aos seus olhos, o atacante, que assinou por dois anos com o Alvinegro, conseguiu se impor mesmo em um período no qual o Xavante não rendeu.- O ataque do Brasil foi praticamente ele desde que chegou. Em sua passagem, fez muitos gols com um ataque extremamente improdutivo (marcou oito dos 23 gols do Xavante, que foi último colocado na Série B de 2021). O Erison consegue criar muitas chances a partir do jogo individual. Tem muita força para dominar e girar. É um jogador canhoto mas, além do lado esquerdo, gira bem para o direito. Ataca bem a linha, tem boa movimentação - disse.
Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSW
Guerreiro falou sobre o grande desafio que terá com a equipe alvinegra.
- Ele precisa aprimorar a tomada de decisão. Às vezes, tem a chance de passar, mas acaba preferindo a jogada individual, mas aqui ele foi, realmente, acima da média. Não é qualquer jogador que se destaca em um dos piores times da Série B (de 2021) - e emendou:
- Acredito que, no Botafogo, com um time mais qualificado, tem a chance de melhorar - finalizou o repórter do "Diário Popular", jornal de Pelotas.
Vinícius Guerreiro reconheceu que o desafio tende a ser mais extenso para Erison na nova empreitada.
- É claro que o "corte" da Série A é diferente. Essa é a maior dificuldade na qual ele vai ter de se adaptar. Mas Erison tem potencial para dar um salto, é bom em jogadas individuais, um velocista... Ele tem algumas características que se assemelham com o Rafael Navarro, por mais que o Navarro seja melhor tecnicamente - declarou.
Crédito: Erisonfoiapresentadonaúltimasexta-feira(21(VitorSilva/Divulgação/Botafogo)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
BBB 26: 'Não tem essa maturidade', afirma Juliano Floss sobre Milena
Imagem de destaque
O que sucesso de assistente de IA na China diz sobre ambições do país
Samira enfrentou dificuldades financeiras sem desistir da vontade de estudar (Imagem: Reprodução digital | Globo)
Samira é eliminada do BBB 26 no paredão mais acirrado da edição

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados