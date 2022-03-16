Veloz, boa movimentação e forte nos duelos individuais: conheça Victor Sá, provável reforço do Botafogo

Com a transição para a SAF, o Botafogo segue ativo no mercado e passa pelo processo de reestruturação de seu elenco. Depois de anunciar a chegada do lateral-direito Renzo Saravia, o clube carioca se aproxima de confirmar a contratação do atacante Victor Sá, que pertence ao Al-Jazira, do Emirados Árabes Unidos, e do retorno do volante Luís Oyama, do Mirassol. Natural de São José dos Campos (SP), o atacante iniciou a carreira no futsal, mas ao ingressar no futebol de campo começou nas categorias de base do Primeira Camisa, projeto do ex-jogador Roque Júnior, em 2010. Dois anos depois, teve uma passagem ainda pela base do Palmeiras, porém não foi aproveitado nos profissionais.

No São José dos Campos FC, atual Joseense, teve uma boa temporada em 2015 e foi contratado pelo Kapfenberger, da Áustria, onde atuou em 69 partidas e marcou 30 gols. Logo em seguida, se transferiu para o também austríaco LASK Linz, quando marcou 27 tentos em 54 jogos e foi vice- artilheiro no campeonato nacional e artilheiro da Copa da Áustria.

As boas atuações agradaram os representantes do Wolfsburg, que efetuaram a sua contratação, onde permaneceu por duas temporadas. Depois de realizar o sonho de jogar na Bundesliga, assinou com o Al-Jazira. Na última temporada, o atacante estufou as redes em quatro oportunidades e deu cinco assistências em 28 partidas.

Aos 27 anos, Victor Sá ainda não é tão conhecido pelos brasileiros, porém conseguiu se firmar no futebol europeu e recentemente atraiu olhares de clubes como Flamengo e Athletico-PR. O jogador chegará para uma posição carente no elenco alvinegro, que ainda têm nomes da equipe que ergueu a taça da Série B.

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No entanto, a realidade é outra, e agora na primeira divisão, o Botafogo busca montar um time competitivo para a chegada do português Luís Castro. Com o investimento de Jhon Textor, o clube já anunciou as chegadas do zagueiro Philipe Sampaio, ex-Guingamp, da França, do meia Lucas Piazon, ex-Braga, de Portugal, e do lateral-direito Renzo Saravia.

Victor Sá geralmente atua como ponta pela esquerda, porém pode explorar os dois lados em profundidade. Rápido e habilidoso, ele é forte no um contra um e costuma entrar na área para buscar a finalização. No futebol europeu, adquiriu inteligência tática para ser mais efetivo na recomposição e ajudar na construção pelos lados.

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Em outros possíveis esquemas táticos, pode atuar como segundo atacante e se destaca na boa movimentação, com infiltrações e jogadas em velocidade. Tem boa estatura (1,78) e ao jogar em profundidade busca a melhor opção de passe e finaliza com eficiência. Atuar no Brasil será um grande desafio em sua carreira para poder se consolidar em seu país e em mais uma liga bem disputada.

Números de Victor Sá pelos clubes em que passou

SV Kapfenberg: 69 partidas, 30 gols e 11 assistênciasVfL Wolfsburgo: 68 partidas, 9 gols e 8 assistênciasLASK Linz: 54 partidas, 27 gols e 14 assistênciasAl Jazira Club: 28 partidas, 4 gols e 5 assistências