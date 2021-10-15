Velho conhecido: Grêmio anuncia o novo ocupante do cargo de VP de futebol

Crédito: Denis acumula trabalhos em diferente funções nas últimas décadas no Tricolor (Reprodução/YouTube

Para substituir Marcos Herrmann na vice-presidência de futebol do Grêmio, o clube informou, através de nota oficial, que Denis Abrahão foi o escolhido para a função. A apresentação do novo dirigente está marcada para esta sexta-feira (15) às 11h (de Brasília). >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSDenis tem um passado bastante ligado a funções gerenciais no Tricolor, iniciando sua trajetória nesse sentido ainda na gestão do histórico presidente Fábio Koff, no ano de 1993. Naquela oportunidade, ele assumiu a vice-presidência administrativa onde ficou de 1993 até 1996, fazendo parte da cúpula do clube em títulos como a Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro e Recopa Sul-Americana.

O hoje VP de Futebol também vivenciou outro período glorioso do Tricolor entre o fim dos anos 90 e o início dos anos 2000, assumindo a até então inexistente função de executivo de futebol. Nesse período, mais precisamente de 1999 até 2002, viu o Grêmio ganhar outra Copa do Brasil e um Gauchão.

Além das funções citadas, Denis Abrahão é membro do Conselho Deliberativo do clube desde 1994, conhecendo há quase três décadas os bastidores do clube que, nessa temporada, vive situação extremamente delicada no Campeonato Brasileiro.