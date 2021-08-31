Velho conhecido do torcedor: CSA anuncia a volta do técnico Mozart

Crédito: Técnico volta três meses após saída do Azulão (Divulgação/CSA

Um nome bem conhecido do torcedor do CSA está de volta ao clube para dirigir a equipe. Na noite desta segunda-feira (30), o clube anunciou a chegada de Mozart para ser o substituto de Ney Franco.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSEm seu retorno, o profissional que dirigiu durante poucas partidas Chapecoense e Cruzeiro após sua passagem pelo Azulão entre setembro de 2020 e abril e 2021 afirmou que alimenta boas expectativas em sua segunda estadia na equipe do Mutange.

Além disso, Mozart exaltou a qualidade do elenco e espera repetir os melhores resultados que obteve nas anteriores 39 partidas pelo CSA:

- Muito feliz com o meu acerto com o CSA. Ansioso para iniciar o meu trabalho. Tenho certeza que nós, junto com os jogadores, vamos trabalhar com muita dedicação para jogo a jogo conquistar e construir nossos objetivos. Espero estar voltando um profissional melhor do que eu sai. Se Deus quiser, vamos repetir as vitórias do campeonato passado. O elenco é extremamente qualificado e capacitado para conquistar coisas importantes. Muito feliz por estar voltando.