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Velho conhecido do torcedor: CSA anuncia a volta do técnico Mozart

Técnico que passou pelo Azulino entre setembro de 2020 e abril de 2021 retorna após passagens posteriores por Chapecoense e Cruzeiro...

Publicado em 30 de Agosto de 2021 às 22:45

LanceNet

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Publicado em 

30 ago 2021 às 22:45
Crédito: Técnico volta três meses após saída do Azulão (Divulgação/CSA
Um nome bem conhecido do torcedor do CSA está de volta ao clube para dirigir a equipe. Na noite desta segunda-feira (30), o clube anunciou a chegada de Mozart para ser o substituto de Ney Franco.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSEm seu retorno, o profissional que dirigiu durante poucas partidas Chapecoense e Cruzeiro após sua passagem pelo Azulão entre setembro de 2020 e abril e 2021 afirmou que alimenta boas expectativas em sua segunda estadia na equipe do Mutange.
Além disso, Mozart exaltou a qualidade do elenco e espera repetir os melhores resultados que obteve nas anteriores 39 partidas pelo CSA:
- Muito feliz com o meu acerto com o CSA. Ansioso para iniciar o meu trabalho. Tenho certeza que nós, junto com os jogadores, vamos trabalhar com muita dedicação para jogo a jogo conquistar e construir nossos objetivos. Espero estar voltando um profissional melhor do que eu sai. Se Deus quiser, vamos repetir as vitórias do campeonato passado. O elenco é extremamente qualificado e capacitado para conquistar coisas importantes. Muito feliz por estar voltando.
Desta forma, caso os trâmites burocráticos sejam cumpridos, ele poderá fazer sua reestreia pelo clube alagoano dirigindo a equipe na sexta (3) onde o time jogará no Rei Pelé, diante do Vila Nova, às 21h30 (de Brasília).

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