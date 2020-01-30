Veja tudo o que rolou na primeira rodada do Capixaba 2020

Vitória x São Mateus Crédito: Vitor Nacchio/Vitória FC

A rodada inaugural do Campeonato Capixaba 2020 coincidiu com as fortes chuvas que atingiram o Estado e com isso dois jogos tiveram que ser remarcados. Mas, mesmo com as mudanças, tivemos uma 1ª rodada recheada de gols.

A rodada que anteriormente estava programada para começar no sábado e ser encerrada na terça-feira, sofreu alterações e com isso só estará completa em fevereiro, após a realização do jogo entre Estrela e Desportiva. Confira abaixo como foram os jogos da 1ª rodada do Capixaba 2020.

Vitória x São Mateus

Na partida entre os campeões Estaduais das duas divisões, o Alvianil da Série A e o Pitbull do Norte da Série B, quem saiu com os primeiros três pontos foi o Vitória. Quem garantiu o triunfo para a equipe de Bento Ferreira foi o meia Edinho, que não marcava no Salvador Cota desde 2006, e o zagueiro Ferrugem, que marcou seu primeiro gol desde que chegou ao clube. Placar final 2 a 0 para o clube de Bento Ferreira, que recebeu um público de 182 pagantes.

Real Noroeste x Serra

Na partida entre Real Noroeste e Serra, o centroavante Rael balançou as redes em duas oportunidades, mas o árbitro anulou ambos os gols. Com isso, Real Noroeste e Serra não saíram do 0 a 0 no José Olímpio da Rocha, que recebeu apenas 20 torcedores pagantes.

Rio Branco-ES x Atlético de Itapemirim

O jogo com mais gols na rodada, cinco no total, teve como vencedor o centenário Rio Branco-ES. Emoção não faltou e para quem estava com saudades de assistir o Brancão em ação, pode presenciar a tarde espetacular de Ronicley e Pepeta, que garantiram a vitória por 3 a 2. No total 517 torcedores pagaram ingressos para acompanhar a partida da tarde do último domingo, no Kleber Andrade.

Estrela do Norte x Desportiva Ferroviária

Cheia do Rio Itapemirim deixa bairros de Cachoeiro inundados Crédito: Bruna Hemerly

A partida que estava marcada para terça-feira, dia 28 de janeiro, no Estádio Sumaré, em Cachoeiro, foi adiada por causa das intensas chuvas que atingiram a Região Sul do Espírito Santo, o jogo seria a estreia de ambas as equipes no Campeonato Capixaba 2020. A nova data da partida já foi definida, dia 26 de fevereiro, quarta-feira de cinzas, às 20h15, no Estádio Sumaré, equipes farão o jogo válido pela 1ª rodada do Capixaba.

Rio Branco VN x Linhares

Rio Branco de Venda Nova x Linhares Crédito: Farbício Hubner