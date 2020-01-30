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Campeonato Capixaba

Veja tudo o que rolou na primeira rodada do Capixaba 2020

Confira os resumos das partidas e assista aos gols

Publicado em 30 de Janeiro de 2020 às 16:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jan 2020 às 16:58
Vitória x São Mateus Crédito: Vitor Nacchio/Vitória FC
A rodada inaugural do Campeonato Capixaba 2020 coincidiu com as fortes chuvas que atingiram o Estado e com isso dois jogos tiveram que ser remarcados. Mas, mesmo com as mudanças, tivemos uma 1ª rodada recheada de gols.
A rodada que anteriormente estava programada para começar no sábado e ser encerrada na terça-feira, sofreu alterações e com isso só estará completa em fevereiro, após a realização do jogo entre Estrela e Desportiva. Confira abaixo como foram os jogos da 1ª rodada do Capixaba 2020.
Vitória x São Mateus
Na partida entre os campeões Estaduais das duas divisões, o Alvianil da Série A e o Pitbull do Norte da Série B, quem saiu com os primeiros três pontos foi o Vitória. Quem garantiu o triunfo para a equipe de Bento Ferreira foi o meia Edinho, que não marcava no Salvador Cota desde 2006, e o zagueiro Ferrugem, que marcou seu primeiro gol desde que chegou ao clube. Placar final 2 a 0 para o clube de Bento Ferreira, que recebeu um público de 182 pagantes.
Real Noroeste x Serra
Na partida entre Real Noroeste e Serra, o centroavante Rael balançou as redes em duas oportunidades, mas o árbitro anulou ambos os gols. Com isso, Real Noroeste e Serra não saíram do 0 a 0 no José Olímpio da Rocha, que recebeu apenas 20 torcedores pagantes.
Rio Branco-ES x Atlético de Itapemirim
O jogo com mais gols na rodada, cinco no total, teve como vencedor o centenário Rio Branco-ES. Emoção não faltou e para quem estava com saudades de assistir o Brancão em ação, pode presenciar a tarde espetacular de Ronicley e Pepeta, que garantiram a vitória por 3 a 2. No total 517 torcedores pagaram ingressos para acompanhar a partida da tarde do último domingo, no Kleber Andrade.
Estrela do Norte x Desportiva Ferroviária
Cheia do Rio Itapemirim deixa bairros de Cachoeiro inundados Crédito: Bruna Hemerly
A partida que estava marcada para terça-feira, dia 28 de janeiro, no Estádio Sumaré, em Cachoeiro, foi adiada por causa das intensas chuvas que atingiram a Região Sul do Espírito Santo, o jogo seria a estreia de ambas as equipes no Campeonato Capixaba 2020. A nova data da partida já foi definida, dia 26 de fevereiro, quarta-feira de cinzas, às 20h15, no Estádio Sumaré, equipes farão o jogo válido pela 1ª rodada do Capixaba.
Rio Branco VN x Linhares
Rio Branco de Venda Nova x Linhares Crédito: Farbício Hubner
Anteriormente marcado para o último domingo, o jogo entre Rio Branco VN e Linhares foi adiado para a noite desta quarta-feira, também por conta das chuvas que atingiram as regiões Sul e Serrana do Espírito Santo. Mesmo com a mudança, o favoritismo do Brancão Polenteiro se fez valer e o time do técnico Carlos Roy saiu do Olímpio Perim com um boa vitória por 3 a 1. Mesmo prejudicado com a mudança do jogo para o meio de semana, o Rio Branco recebeu 593 pagantes na sua estreia.

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