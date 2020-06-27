Veja todos os jogos da Copa da Inglaterra deste domingo

Uma pausa no Campeonato Inglês para se dedicar à competição mais antiga da história do futebol. Neste fim de semana, ocorrem os jogos das quartas de final da Copa da Inglaterra, e três jogos fecham a rodada no domingo: Sheffield United x Arsenal, Leicester x Chelsea e Newcastle x Manchester City.
SHEFFIELD UNITED X ARSENALNa cidade de Sheffield, os Magos Vermelhos, que fazem campanha surpreendente na Premier League, recebem o Arsenal, que estão atrás, inclusive, na tabela. A competição, entretanto, é outra, e os clubes precisam virar a chave para buscar o título que garante uma vaga na Liga Europa.
As duas equipes, juntas, possuem 17 conquistas da competição, com 13 para o Arsenal (maior vencedor do torneio) e quatro para o Sheffield.
Sheffield United: Henderson; Basham, Egan e O'Connell; Baldock, Freeman, Norwood, Besic e Osborn; McBurnie e Sharp.
Arsenal: Martinez; Maitland-Niles, Sokratis, Holding e Saka; Xhaka, Guendouzi, Nelson e Willock; Aubameyang e Lacazette.
LEICESTER X CHELSEANo King Power Stadium, um duelo azul. E se a partida fosse válida pela Premier League, seria o confronto do terceiro contra o quarto colocado, que estão separados por apenas um ponto no G-4 da competição. Com a boa campanha e a vaga na próxima Champions quase garantida, é hora de lutar pelo título mais antigo do mundo.
O Chelsea, terceiro maior vencedor da FA Cup, vai em busca do nono título de sua história na competição. O Leicester, entretanto, busca levantar o caneco pela primeira vez.
Leicester: Schmeichel; Justin, Evans, Morgan e Fuchs; Perez, Choudhury, Tielemans, Praet e Barnes; Iheanacho.
Chelsea: Caballero; James, Christensen, Zouma e Emerson; Gilmour, Jorginho e Kovacic; Loftus-Cheek, Abraham e Pedro.
NEWCASTLE X MANCHESTER CITYApós ver o Liverpool ser oficialmente campeão inglês na última quinta-feira, agora o time de Pep Guardiola vai em busca do bicampeonato da FA Cup, além de sonhar com a conquista inédita da Liga dos Campeões. O Newcastle, que praticamente já não corre mais riscos de rebaixamento na Premier League, tenta uma cartada final na temporada.
O duelo reserva o confronto de dois hexacampeões da Copa da Inglaterra. Enquanto o Manchester City é o atual campeão e defende o título, o Newcastle não sabe o que é vencer a FA Cup desde 1955.
Newcastle: Darlow; Yedlin, Schar, Lascelles, Fernández, e Rose; Almirón, Hayden, Shelvey e Saint-Maximin; Carroll.
Manchester City: Ederson; João Cancelo, Otamendi, Eric García e Zinchenko; De Bruyne, Rodri, David Silva; Bernardo Silva, Gabriel Jesus e Sané.