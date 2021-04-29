Veja simulação de voo sobre o novo Santiago Bernabéu

O Santiago Bernabéu passa por uma profunda reforma e o Real Madrid tem atuado no Alfredo Di Stéfano, local que serve como casa do Castilla. O novo estádio promete muita modernidade, como teto retrátil, galerias comerciais e de lazer e com previsão de entrega para a temporada 2023/2024. O estádio, que já recebeu até final de Copa Libertadores, foi inaugurado em 1947 e já passou por outras obras em anos anteriores. A primeira delas foi em 1955, mas também sofreu modificações em 1980, 1992 e 2001, enquanto a atual teve início em 2019.
De acordo com o jornal "El Mundo", a reforma do Santiago Bernabéu irá custar cerca de 821 milhões de euros (cerca de R$ 4,4 bilhões) que deverão ser pagos em 25 anos.