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futebol

Veja simulação de voo sobre o novo Santiago Bernabéu

Estádio lendário do Real Madrid passa por profundas reformas, terá teto retrátil e promete ficar pronto para a temporada 2023/2024...

Publicado em 29 de Abril de 2021 às 11:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 abr 2021 às 11:42
Crédito: Santiago Bernabéu passa por reforma profunda (Reprodução Twitter
O Santiago Bernabéu passa por uma profunda reforma e o Real Madrid tem atuado no Alfredo Di Stéfano, local que serve como casa do Castilla. O novo estádio promete muita modernidade, como teto retrátil, galerias comerciais e de lazer e com previsão de entrega para a temporada 2023/2024. O estádio, que já recebeu até final de Copa Libertadores, foi inaugurado em 1947 e já passou por outras obras em anos anteriores. A primeira delas foi em 1955, mas também sofreu modificações em 1980, 1992 e 2001, enquanto a atual teve início em 2019.
De acordo com o jornal "El Mundo", a reforma do Santiago Bernabéu irá custar cerca de 821 milhões de euros (cerca de R$ 4,4 bilhões) que deverão ser pagos em 25 anos.

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