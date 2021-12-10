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futebol

Veja sete erros que foram determinantes para o rebaixamento do Grêmio

Tricolor acumulou insucessos ao longo da temporada e acabou rebaixado para a Série B...
LanceNet

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Publicado em 

10 dez 2021 às 00:24

Publicado em 10 de Dezembro de 2021 às 00:24

O Grêmio está rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira, o Tricolor venceu o Atlético-MG, porém a vitória do Juventude decretou a queda do Imortal para a Segunda Divisão pela terceira vez em sua história.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodadaCom uma das camisas mais pesadas do país, o clube gaúcho terá que analisar seus erros ao longo da temporada e reconstruir para que um 2022 seja mais feliz.
Confira alguns erros que contribuíram com a queda do Tricolor:
. Renato Gaúcho
Em claro processo de desgaste do trabalho de Renato Gaúcho, o Grêmio não pensou duas vezes ao renovar o contrato do treinador. Semanas após a renovação, o próprio Portaluppi foi ao encontro da diretoria e ambos decidiram pelo rompimento do trabalho.
. Tiago Nunes
Com a saída de Renato Gaúcho, a diretoria do Tricolor apostou em Tiago Nunes, que, após ter um início positivo, caiu drasticamente de rendimento e não conseguiu se recuperar. No Campeonato Brasileiro, o treinador foi embora sem nenhuma vitória e com apenas dois pontos na classificação.
. Diretoria
Romildo Bolzan e seus pares mostraram que as decisões tomadas ao longo de 2021 não foram as melhores. Durante a temporada, o Tricolor encontrou diversos problemas internos e externos. A medida que os insucessos apareciam, a diretoria não soube apagar o fogo e deixou o caldeirão ferver até a queda ser culminada.
. Contratações
Um dos motivos para a falta de resultados do Grêmio foi a mexida no elenco durante a competição. Sem qualquer tipo de critério, nomes do exterior foram contratados (Villasanti, Campaz e Borja) e precisavam responder no curto espaço de tempo. Algo que não aconteceu.
. Elenco desgastado
Não é segredo para ninguém que alguns nomes do Grêmio não rendem como antigamente. Abraçada com o elenco, a diretoria pouco fez na hora de contratar e mexer em peças importantes. Sem rendimento, o time entrou em crise rapidamente e não soube sair da armadilha.
. Felipão
Assim como Portaluppi, Felipão é um dos expoentes da história do Grêmio. Mesmo sem realizar nenhum trabalho consistente nos últimos anos, Scolari foi jogado no vestiário do Tricolor por ser uma figura conhecida da torcida. A insatisfação no elenco com o trabalho da comissão foi imenso e a demissão foi questão de tempo.
. Denis Abrahão
Perto do rebaixamento, a diretoria também foi atingida por mudanças. A última cartada de Bolzan foi nomear Denis Abrahão como vice de futebol. O dirigente chegou com o "pé na porta" do vestiário e as declarações sempre assustaram atletas e até mesmo os torcedores. Na reta final, o cartola resolveu afastar sete nomes que não estavam "comprometidos".
Crédito: GrêmiodeDouglasCostaestárebaixadoparaaSérieB(Foto:RicardoRimoli/LANCEPRESS!

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