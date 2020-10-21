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Veja quem pode ser o adversário do São Paulo na Copa Sul-Americana

Eliminado da Libertadores, Tricolor fisgou uma vaga na segunda fase da Sula. LANCE! detalha quais são os possíveis adversários do São Paulo no torneio continental...
LanceNet

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Publicado em 

21 out 2020 às 08:30

Publicado em 21 de Outubro de 2020 às 08:30

Crédito: Diniz pode ter dor de cabeça na segunda fase da Copa Sul-Americana (Staff Imagens/Conmebol
Campeão em 2012, o São Paulo vai atrás do bicampeonato da Copa Sul-Americana - o segundo torneio de maior prestígio da Conmebol - em 2020. Na noite da última terça, o Tricolor goleou o Binacional, por 5 a 1, ficou na terceira colocação do Grupo D da Copa Libertadores, e como 'prêmio de consolação' garantiu vaga na Sula. O sorteio do adversário da equipe do Morumbi acontece já na próxima quinta-feira.
Como equipe 'rebaixada' da Libertadores, o São Paulo tem vaga assegurada na segunda fase da Copa Sul-Americana e, de quebra, recebe uma premiação de 375 mil dólares (R$ 2,1 milhões na cotação atual). No sorteio, do confronto mata-mata, o Tricolor estará no Pote 1, o que lhe garante decidir a vaga para as oitavas de final jogando no Morumbi.
Os possíveis adversários do São Paulo estão listados abaixo, mas há a possibilidade de equipes tradicionais como os argentinos do Independiente e do Vélez Sarsfield, ou os colombianos do Atlético Nacional e do Millonarios, e tá mesmo um confronto nacional diante do Vasco da Gama.
Curiosamente, a última conquista de um título pelo São Paulo aconteceu em 2012, quando o clube faturou a Copa Sul-Americana. Embora não seja o sonho de consumo dos clubes do continente, o torneio garante vaga na Copa Libertadores e na Recopa Sul-Americana do ano que vem. Além disso, a Conmebol pagará ao campeão uma premiação de 4 milhões de dólares (R$ 22,3 milhões na cotação atual), fora as premiações por cada fase - o que pode fazer com que a bolada recebida fique na casa dos R$ 35 milhões.O sorteio da Copa Sul-Americana:
POTE 1 São PauloBahiaPeñarol-URUDefensa y Justicia-ARGAtlético Tucumán-ARGRiver Plate-URULiverpool-URUTolima-COLDeportivo Cali-COLHuachipato-CHIEmelec-EQUTerceiro colocado do Grupo A da Libertadores Terceiro colocado do Grupo B da Libertadores Terceiro colocado do Grupo E da Libertadores Terceiro colocado do Grupo F da Libertadores Terceiro colocado do Grupo H da Libertadores
POTE 2 Vasco da GamaLanús-ARGIndependiente-ARGUnión-ARGVélez Sarsfield-ARGFénix-URUPlaza Colonia-URUAtlético Nacional-COLMillonarios-COLAudax Italiano-CHICoquimbo Unido-CHIUnión la Calera-CHISol de América-PARSportivo Luqueño-PARMelgar-PERSport Huancayo-PER

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