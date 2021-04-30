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Veja quanto o São Paulo vai receber pela venda de Brenner ao Cincinnati

Balanço financeiro do Tricolor detalhou como foi feita a operação para a venda do atacante em fevereiro deste ano. Clube receberá até 2024 pela negociação do jovem jogador...

Publicado em 30 de Abril de 2021 às 07:00

LanceNet

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Publicado em 

30 abr 2021 às 07:00
Crédito: Divulgação / Twitter Cincinnati
Em fevereiro deste ano, o São Paulo surpreendeu a torcida ao anunciar a venda do atacante Brenner para o FC Cincinatti, dos Estados Unidos, uma equipe pouco conhecida até mesmo em solo americano.
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A venda causou surpresa pelo momento que o atacante de 21 anos vivia na equipe, na época ainda comandada por Fernando Diniz. O camisa 30 foi vice-artilheiro do time no Brasileirão, com 11 gols marcados. O LANCE! mostra detalhes dos valores que o São Paulo vendeu o jogador.
VEJA A TABELA DA LIBERTADORES Segundo o balanço financeiro do São Paulo, ao qual a reportagem teve acesso, o Tricolor vendeu a promessa de Cotia em fevereiro por 13 milhões de dólares, equivalente a 69,6 milhões de reais. Essa quantia foi dividida em cinco parcelas de 2,6 milhões de dólares, o que hoje, representa 13,9 milhões de reais. Duas dessas parcelas serão quitadas até este ano e mais três serão pagas ano após ano. Sendo assim, o clube do Morumbi receberá pela negociação até 2024.
Vale ressaltar que o São Paulo registrou R$ 129,6 milhões de déficit no ano de 2020. O número mostra os dados do último ano da gestão do ex-presidente do clube, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco. Atualmente o Tricolor acumula uma dívida total de R$ 606 milhões.

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