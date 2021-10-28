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futebol

Veja quanto o São Paulo pode receber por possível venda de Paulinho Boia

Tricolor tem 90% dos direitos do atacante de 23 anos, que é alvo do Metalist, da Ucrânia. Jogador está emprestado ao Juventude nesse Campeonato Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

28 out 2021 às 07:00

Publicado em 28 de Outubro de 2021 às 07:00

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O São Paulo recebeu nos últimos dias uma proposta do Metalist, da Ucrânia, pelo atacante Paulinho Boia, de 23 anos, que está emprestado ao Juventude. A oferta, conforme informou o 'UOL', gira em torno de 1,8 milhões de euros (cerca de R$ 11,6 milhões, na cotação atual). Caso a negociação seja fechada nesse valor, o Tricolor teria direito a cerca de R$ 10,4 milhões que corresponde a 90% do montante. Vale lembrar que ainda não há uma definição sobre o futuro do jogador.
Boia é cria das categorias de base do São Paulo e estreou nos profissionais em 2018. Passou por diversos clubes por empréstimo, como o Portimonense, de Portugal e o São Bento. Sob o comando do técnico Fernando Diniz, chegou a jogar 22 partidas, mas com a chegada de Crespo, perdeu espaço.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!Pelo São Paulo, Boia disputou 31 partidas desde que subiu aos profissionais, com um gol marcado, na vitória sobre o Guarani por 3 a 1, pelo Paulistão de 2020. Em 30 partidas, são nove vitórias, 10 empates e 11 derrotas em sua passagem pelo Tricolor até o momento.

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