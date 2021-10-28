Veja quanto o São Paulo pode receber por possível venda de Paulinho Boia

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

O São Paulo recebeu nos últimos dias uma proposta do Metalist, da Ucrânia, pelo atacante Paulinho Boia, de 23 anos, que está emprestado ao Juventude. A oferta, conforme informou o 'UOL', gira em torno de 1,8 milhões de euros (cerca de R$ 11,6 milhões, na cotação atual). Caso a negociação seja fechada nesse valor, o Tricolor teria direito a cerca de R$ 10,4 milhões que corresponde a 90% do montante. Vale lembrar que ainda não há uma definição sobre o futuro do jogador.

Boia é cria das categorias de base do São Paulo e estreou nos profissionais em 2018. Passou por diversos clubes por empréstimo, como o Portimonense, de Portugal e o São Bento. Sob o comando do técnico Fernando Diniz, chegou a jogar 22 partidas, mas com a chegada de Crespo, perdeu espaço.