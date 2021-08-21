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Veja quanto o São Paulo deve receber por venda de Dener, do Portimonense, para o futebol árabe

Revelado no Tricolor, meia de 29 anos deixou o time em 2014, mas clube do Morumbi continuou com 70% dos direitos do jogador, que vai jogar no Al-Tai, da Arábia Saudita
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Publicado em 21 de Agosto de 2021 às 09:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 ago 2021 às 09:00
Crédito: Reprodução/Instagram
O São Paulo receberá uma quantia que deve ajudar os cofres do clube. Trata-se de 70% do valor da venda do meia Dener, do Portimonense-POR, para o Al-Tai-SAU. Por conta da porcentagem, o Tricolor deve embolsar cerca de 800 mil euros (aproximadamente R$ 5 milhões). A informação foi divulgada pelo Blog do Menon, no UOL, em entrevista do diretor de futebol Carlos Belmonte. O LANCE! a confirmou posteriormente. Esse será o segundo valor que o São Paulo receberá por transferências de jogadores que não estão mais no clube.
No começo do mês, o Tricolor ganhou o mecanismo de solidariedade da Fifa pela venda do atacante Luiz Araújo, do Lille-FRA, para o Atlanta United-EUA. Por ser clube formador, o Tricolor deve ter embolsado cerca de R$ 1,5 milhão.
TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
GALERIA > Vai vender alguém? Veja o valor de mercado dos jogadores do São PauloDener, de 29 anos, subiu aos profissionais do São Paulo em 2011, mas jogou somente uma partida no Brasileirão daquele ano. Depois, foi emprestado para Paulista, Guarani e América-RN, até ser vendido ao Portimonense, onde estava desde 2014.
Em grave crise financeira, o São Paulo orçou R$ 176 milhões com a venda de direitos de jogadores nesta temporada. E o clube já atingiu 70,45% desse valor desde o começo de agosto. A venda mais cara foi a de Brenner, comprado pelo FC Cincinatti, dos Estados Unidos, que foi negociado pelo valor de R$ 70 milhões, com R$ 10 milhões de bônus. O atacante, sozinho, equivale a quase 50% da meta de vendas.

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