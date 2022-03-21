Veja quais seleções ainda podem garantir vaga para a Copa do Mundo do Qatar

O fim das eliminatórias está chegando e restam apenas 17 vagas na Copa do Mundo de 2022. As últimas partidas para decidir quem fica de fora e quem vai à competição acontecem neste final do mês de março. O LANCE! mostra como está a briga pelas vagas restantes em cada continente.> Raphinha e Gabriel Magalhães são desconvocados da Seleção Brasileira

AMÉRICA DO SULBrasil e Argentina já estão classificados para a Copa. Enquanto Equador, Uruguai, Peru, Chile e Colômbia brigam pelas três vagas restantes do continente (duas diretas e uma repescagem). A Bolívia está praticamente fora, enquanto Paraguai e Venezuela já não possuem chances.

Com 25 pontos, a seleção equatoriana está garantida, ao menos, até a repescagem. Já Uruguai (22 pontos), Peru (21), Chile (19) e Colômbia (17) disputam as outras duas vagas. Vale destacar que o os uruguaios tem dois confrontos diretos com o Peru e Chile.

EUROPADez seleções já garantiram suas vagas na Copa do Mundo na primeira fase. São elas: Alemanha, Bélgica, Croácia, Dinamarca, Espanha, França, Holanda, Inglaterra, Sérvia e Suíça. Agora, as três vagas restantes serão disputadas por 11 equipes.

Três chaves serão disputadas para saber as seleções que vão garantir as vagas. Uma espécie de ‘semifinal e final’ para conseguir a classificação. Os jogos serão: País de Gales x Áustria e Escócia x Ucrânia; Polônia enfrenta quem vencer de Suécia x República Tcheca; Portugal x Turquia e Itália x Macedônia do Norte.

Vale lembrar que a Rússia sofreu sanções devido à invasão na Ucrânia e foi impedida de disputar a repescagem. Sendo assim, a Polônia ficou com a vitória. Também vale destacar que ao menos uma grande seleção vai ficar de fora. Trata-se de Portugal, de Cristiano Ronaldo, ou Itália, tetracampeã mundial.MATTHIAS HANGST / POOL / AFPÁFRICAApós a fase de grupos inicial, dez seleções disputam as cinco vagas diretas. Serão cinco duelos de ida e volta neste fim de março. Egito x Senegal; Camarões x Argélia; Gana x Nigéria; Congo x Marrocos; Mali x Tunísia.

O duelo entre Egito e Senegal tem tudo para ser interessante. As seleções fizeram a final da Copa Africana de Nações no início de fevereiro. Na ocasião, o Senegal, de Mané, foi campeão em cima do Egito, de Salah, após vencer nas penalidades.

No segundo grupo, Arábia Saudita, Japão e Austrália disputam as três vagas. Os Emirados Árabes devem garantir o terceiro lugar, pelo grupo A das eliminatórias. Vale lembrar que a seleção australiana faz parte dos jogos do continente asiático pois se desfiliou da Confederação de Futebol da Oceania (OFC).

OCEANIAAs eliminatórias da Oceania só dá direito a uma vaga na repescagem. Por conta da pandemia do coronavírus, os jogos foram adiados e ainda não houve uma conclusão. Pelo regulamento, oito seleções se dividiram em dois grupos e, os dois melhores de cada vão duelar na semifinal e na final pela classificação.

REPESCAGEMA repescagem só acontece em junho. O regulamento para decidir as duas últimas vagas na Copa do Mundo é: o vencedor do playoff entre os dois terceiros colocados dos grupos da Ásia, vai enfrentar o quinto colocado da América do Sul, enquanto o quarto lugar da Concacaf (América Central e do Norte) joga com o vencedor da Oceania.