Veja quais resultados que cada time brasileiro precisa no returno da fase de grupos da Libertadores

O primeiro turno da fase de grupos da Libertadores já terminou. Todos os times já jogaram contra seus adversários em suas respectivas chaves e o returno já começa nesta semana, com algumas equipes buscando somar pontos suficientes para se classificarem e outras apenas precisando garantir a classificação. Veja a seguir como está a situação de cada equipe brasileira na competição.PALMEIRASVigente campeão da competição, o Palmeiras tem 100% de aproveitamento, além de possuir o melhor ataque da Libertadores até agora, com 15 gols anotados, tendo derrotado Emelec e Deportivo Táchira, além de ter goleado o Independiente Petrolero por 8 a 0. Com uma diferença de sete pontos para o terceiro colocado, a equipe alviverde precisaria apenas vencer nesta semana, para garantir a vaga no mata-mata e com duas rodadas de antecedência.​​ATHLETICO-PREm 2° lugar no grupo com quatro pontos após uma vitória, uma derrota e um empate, o rubro-negro paranaense tem dois a mais que The Strongest e Caracas. O próximo confronto é contra a equipe boliviana e uma vitória será importante para se livrar de pelo menos um rival que briga pela segunda vaga. O time de Fábio Carille precisa de no mínimo seis pontos nos próximos três jogos para avançar e na última rodada enfrenta o quadro venezuelano fora de casa.

BRAGANTINO​Um dos estreantes da competição, o Bragantino está em 2° lugar em um grupo com Estudiantes, Nacional(URU) e Vélez, sendo o tricolor uruguaio, seu principal rival na briga pela vaga no mata-mata. Com quatro pontos somados, o Massa Bruta precisa de no mínimo, sete para poder avançar sem precisar de combinação de resultados no sexto jogo. A equipe do interior paulista está empatada em pontos com o time de Montevidéu e oduelo entre os dois clubes será apenas na última rodada.

ATLÉTICO-MG​O Atlético-MG está invicto na fase de grupos, com uma vitória e dois empates e precisa vencer os três jogos restantes para avançar sem depender de ninguém, especialmente contra Independiente Del Valle e Tolima. Os atleticanos estão com um ponto de vantagem sobre o time colombiano e em 2° na tabela, empatado em pontos com o clube do Equador, que lidera pelo saldo de gols mas, um resultado adverso para estes dois rivais, que se enfrentam na próxima rodada, deixa as equipes mais isoladas nas posições.

AMÉRICA-MGEntre todos os Brasileiros na Libertadores, o América se encontra na situação mais complicada. A equipe mineira está em último no mesmo grupo do Atlético e com apenas um ponto somado, quatro atrás do próprio rival mineiro e do Independiente Del Valle, além de ser o único que dependerá somente de combinações de resultados na fase de grupos para conseguir uma classificação. Uma vitória contra o adversário local na próxima rodada será fundamental, para manter o time na briga e ainda seria necessário ao Coelho contar com uma combinação envolvendo Tolima e Del Valle, para ter mais chances de avançar na última partida.

CORINTHIANS​A equipe paulista se recuperou após a derrota da estreia e venceu os outros dois jogos na competição, com dois pontos de vantagem sobre Always Ready e Deportivo Cali e três a mais que o Boca Juniors. O Corinthians precisa de apenas seis pontos e terá dois jogos fora, contra a equipe colombiana e na quinta rodada em La Bombonera. Para passar sem depender de combinação, o time precisa vencer todas as partidas restantes. Caso some seis ou sete pontos, depende apenas de um tropeço de Boca ou Always Ready para se classificar com uma rodada de antecedência.

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FORTALEZAOutro estreante na Libertadores, o Fortaleza perdeu os dois primeiros jogos da fase de grupos contra Colo-Colo e River Plate, mas se recuperou na terceira rodada, ao vencer o Alianza Lima. O Leão do Pici é o 3° colocado no grupo e está a três pontos da equipe chilena, que é sua única rival direta na briga pela 2ª vaga. A equipe de Vojvoda precisa somar seis pontos e contar com tropeços do rival chileno para poder chegar na última rodada com chances de avançar.

FLAMENGO​O Flamengo é um dos dois únicos times que precisam vencer na próxima rodada para garantir a vaga no mata-mata. A equipe enfrenta o Talleres fora de casa, na próxima quarta e faz os dois últimos jogos no Maracanã. O rubro-negro teve 100% de aproveitamento no primeiro turno (foi a segunda vez na história que alcançou tal feito), vencendo Sporting Cristal, Talleres e Universidad Cartólica e está a apenas uma vitória de se garantir nas oitavas de final.