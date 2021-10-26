Veja por até quantos jogos o CSA pode perder Cristóvam

Crédito: Jogador chegou nessa temporada após passagem pelo Guarani (Divulgação/CSA

Vindo de uma derrota "fora dos planos" em casa contra o Operário-PR e precisando recuperar os pontos como visitante frente ao Vasco, o CSA pode ter mais um motivo para se preocupar a partir da próxima quarta-feira (27).>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSIsso porque será nesta data (mais precisamente às 10h, de Brasília) a realização do julgamento do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) envolvendo o lateral Cristóvam, nome que protagonizou uma briga após a partida diante do Cruzeiro com o meio-campista Adriano.

Mesmo depois de vencer por 2 a 1 no Independência, o clima quente que marcou o confronto resultou em uma briga envolvendo troca de socos entre os dois onde, além de levar o cartão vermelho registrado na súmula, pode angariar até doze partidas de punição em caso de sentença mais rigorosa.