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Veja partidas em que Sergio Ramos pode estrear pelo PSG

Após sofrer lesão, zagueiro espanhol contratado nesta janela não estreou ainda em amistosos pela equipe do Paris Saint-Germain...

Publicado em 27 de Julho de 2021 às 14:35

LanceNet

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Publicado em 

27 jul 2021 às 14:35
Crédito: site oficial/PSG
O zagueiro espanhol Sergio Ramos ainda não estreou pelo Paris Saint-Germain mesmo após quase 20 dias como jogador da equipe francesa. Lesionado, o jogador ainda não entrou em campo nos quatro amistosos que o time de Mauricio Pochettino disputou.
Veja a tabela do FrancêsLesionado desde os tempos de Real Madrid, Sergio Ramos ainda recupera-se da lesão. O jogador espanhol já iniciou os trabalhos na academia e também com bola, mas ainda não esteve a disposição de Mauricio Pochettino para atuar nos amistosos.
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O Paris Saint-Germain já disputou quatro partidas amistosas nesta pré-temporada. A equipe francesa já atuou contra Le Mans, Chambly, Augsburg e US Orleans, onde o time venceu três jogos e empatou apenas o confronto contra o Chambly em 2 a 2.
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Nesta terça-feira, às 15h (de Brasília), o Paris Saint-Germain fará mais um amistoso, desta vez contra o Sevilla. No confronto, Sergio Ramos não deve iniciar como titular, mas pode obter uma oportunidade de entrar durante o jogo contra o seu ex-time.
Com uma chance alta de não entrar em campo nesta terça-feira contra o Sevilla, Sergio Ramos pode estrear pelo Paris Saint-Germain já em um jogo oficial valendo título. No dia 1º de agosto, o PSG enfrenta o Lille na Supercopa da França.
Caso não esteja disponível para Mauricio Pochettino na Supercopa da França, Sergio Ramos fará a sua estreia apenas no início da Ligue 1, no dia 7 de agosto, quando o PSG enfrenta o Troyes, no Estádio de l'Aube na primeira rodada do Francês.

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