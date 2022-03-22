Veja os salários de Neymar, Messi e Mbappé no PSG; brasileiro é o mais bem pago

Neymar, Messi e Mbappé recebem os salários mais altos do Paris Saint-Germain, segundo o "L'Équipe". O camisa 10 e astro da Seleção Brasileira é o atleta mais bem pago do elenco e recebe cerca de quatro milhões de euros (R$ 22 milhões) brutos por mês.Já Messi, contratação mais badalada da temporada, está em um segundo escalão. O argentino ganha cerca de 3,3 milhões de euros (R$ 18 milhões) mensais. O acordo entre o clube francês e o camisa 30 é consideravelmente mais baixo em relação ao que o craque tinha no Barcelona.

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Nos últimos anos, o atleta recebia na Catalunha cerca de 61 milhões de euros (R$ 334,5 milhões) por ano. De acordo com o jornal francês, o atacante ganha 25 milhões de euros (R$ 137 milhões) líquidos em salário, além de 15 milhões de euros (R$ 82 milhões) brutos por um bônus de lealdade.

Enquanto isso, Kylian Mbappé é o terceiro nome mais bem pago do plantel, mas possui o mesmo contrato firmado há cinco anos. Com isso, o camisa sete ganha cerca de 2,2 milhões de euros (R$ 12 milhões) brutos por mês, valor que pode ser elevado em caso de renovação do vínculo.