Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Veja os salários de Neymar, Messi e Mbappé no PSG; brasileiro é o mais bem pago

Segundo jornal francês, Mbappé, que negocia renovação com o clube, está em terceiro...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 mar 2022 às 08:35

Publicado em 22 de Março de 2022 às 08:35

Neymar, Messi e Mbappé recebem os salários mais altos do Paris Saint-Germain, segundo o "L'Équipe". O camisa 10 e astro da Seleção Brasileira é o atleta mais bem pago do elenco e recebe cerca de quatro milhões de euros (R$ 22 milhões) brutos por mês.Já Messi, contratação mais badalada da temporada, está em um segundo escalão. O argentino ganha cerca de 3,3 milhões de euros (R$ 18 milhões) mensais. O acordo entre o clube francês e o camisa 30 é consideravelmente mais baixo em relação ao que o craque tinha no Barcelona.
> Veja a tabela da Ligue 1
Nos últimos anos, o atleta recebia na Catalunha cerca de 61 milhões de euros (R$ 334,5 milhões) por ano. De acordo com o jornal francês, o atacante ganha 25 milhões de euros (R$ 137 milhões) líquidos em salário, além de 15 milhões de euros (R$ 82 milhões) brutos por um bônus de lealdade.
Enquanto isso, Kylian Mbappé é o terceiro nome mais bem pago do plantel, mas possui o mesmo contrato firmado há cinco anos. Com isso, o camisa sete ganha cerca de 2,2 milhões de euros (R$ 12 milhões) brutos por mês, valor que pode ser elevado em caso de renovação do vínculo.
Crédito: TriodeatacantesdoPSGsãoosatletasmaisbempagosdoclube(Foto:FRANCKFIFE/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como foi a prisão de major do ES e onde ele ficará detido
Imagem de destaque
'Ele é psicopata. Não pode estar nas ruas', diz irmã de vítima de PM no ES
Imagem de destaque
Agenda HZ: Ana Castela, Marvvila, festival de torresmo e muito teatro neste fim de semana

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados