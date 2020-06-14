Veja os resultados dos jogos deste sábado no Campeonato Espanhol

Crédito: Divulgação / Site oficial do Villarreal

Quatro jogos deram continuidade à 28ª rodada do Campeonato Espanhol neste sábado. Além do Barcelona, que atropelou o Mallorca, o Espanyol venceu o Alavés, o Villarreal bateu o Celta de Vigo e o Real Valladolid derrotou o Leganés. Veja como foram as três partidas.

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HÁ LUZ NO FIM DO TÚNELLanterna do Campeonato Espanhol, o Espanyol recebeu o Alavés e conseguiu uma grande vitória por 2 a 0. Nos acréscimos do primeiro tempo, o zagueiro Bernardo Espinosa abriu o placar de cabeça após cruzamento de Embarba. O segundo saiu logo no início do segundo, com o atacante Wu Lei. Novamente o meia Embarba deu o passe.

SONHANDO COM A EUROPAO Villarreal, que aspira uma vaga na Liga Europa, visitou o Celta de Vigo, que luta contra o rebaixamento, e venceu por 1 a 0. O gol saiu nos acréscimos do segundo tempo e a jogada foi de três jogadores que saíram do banco. Chukwueze partiu pela direita e tocou para Bacca dentro da área. O colombiano tentou driblar o goleiro, foi desarmado e a bola voltou para Chukwueze, que bateu e viu a defesa cortar. No rebote, Manu Trigueros não desperdiçou e decretou a vitória.