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Veja os resultados dos jogos deste sábado no Campeonato Espanhol

Três jogos antecederam partida do Barcelona e apenas um mandante se deu bem. Espanyol, Villarreal e Real Valladolid retornam com vitória...
LanceNet

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Publicado em 

13 jun 2020 às 22:21

Publicado em 13 de Junho de 2020 às 22:21

Crédito: Divulgação / Site oficial do Villarreal
Quatro jogos deram continuidade à 28ª rodada do Campeonato Espanhol neste sábado. Além do Barcelona, que atropelou o Mallorca, o Espanyol venceu o Alavés, o Villarreal bateu o Celta de Vigo e o Real Valladolid derrotou o Leganés. Veja como foram as três partidas.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO ESPANHOL
HÁ LUZ NO FIM DO TÚNELLanterna do Campeonato Espanhol, o Espanyol recebeu o Alavés e conseguiu uma grande vitória por 2 a 0. Nos acréscimos do primeiro tempo, o zagueiro Bernardo Espinosa abriu o placar de cabeça após cruzamento de Embarba. O segundo saiu logo no início do segundo, com o atacante Wu Lei. Novamente o meia Embarba deu o passe.
SONHANDO COM A EUROPAO Villarreal, que aspira uma vaga na Liga Europa, visitou o Celta de Vigo, que luta contra o rebaixamento, e venceu por 1 a 0. O gol saiu nos acréscimos do segundo tempo e a jogada foi de três jogadores que saíram do banco. Chukwueze partiu pela direita e tocou para Bacca dentro da área. O colombiano tentou driblar o goleiro, foi desarmado e a bola voltou para Chukwueze, que bateu e viu a defesa cortar. No rebote, Manu Trigueros não desperdiçou e decretou a vitória.
TIME DE RONALDO FENÔMENO VENCE FORA DE CASAO Real Valladolid visitou o vice-lanterna Leganés e venceu por 2 a 1. Enes Ünal abriu o placar aos dois minutos depois de erro bisonho da zaga. Após lançamento para o campo de ataque, Awaziem tentou recuar de cabeça para o goleiro Cuéllar, mas o próprio estava saindo do gol e a meta ficou aberta. O segundo foi marcado por Alcaraz. Os donos da casa diminuíram aos 39 minutos do segundo tempo, com Óscar Rodríguez de pênalti.E MAIS:Dia do Mercado: Thiago Silva longe do Brasil, mudanças no PSG, futuro de D´Alessandro...Espanhol: Messi brilha, deixa sua marca, e Barcelona vence no retornoNeymar volta à Paris para se preparar para a Liga dos CampeõesNapoli empata com a Inter de Milão e está na final da Copa da ItáliaBayern de Munique vence Borussia Mönchengladbach e fica a uma vitória do título da Bundesliga E MAIS:

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