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Veja os resultados de sábado da Série D

A 5ª rodada foi iniciada neste sábado com 18 jogos e uma goleada histórica da Ferroviária...

Publicado em 03 de Julho de 2021 às 21:07

LanceNet

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Publicado em 

03 jul 2021 às 21:07
Crédito: Divulgação/Inter de Limeira
A 5ª rodada da Série D foi aberta neste sábado com 18 jogos. Destaque para o massacre da Ferroviária em cima do Águia Negra por 7 a 0. Outras goleadas também aconteceram ao longo do dia. Confira abaixo os resultados:
Castanhal 2 x 1 YpirangaAmérica-RN 2 x 0 Atlético-CEBrasiliense 0 x 0 GamaCampinense 0 x 0 TrezeBoavista 1 x 1 CianorteGuarani-CE 3 x 1 4 de JulhoJuventude Samas 1 x 3 ParagominasCaucaia 3 x 2 ABCTocantinópolis 1 x 4 PalmasASA 1 x 3 SergipeFC Cascavel 2 x 1 EsportivoAparecidense 0 x 1 Porto VelhoAtlético-BA 2 x 2 Bahia de FeiraInter de Limeira 1 x 2 Santo AndréBoa Esporte 2 x 2 UberlândiaFerroviária 7 x 0 Águia NegraSão Raimundo 1 x 1 GASFast Club 1 x 2 Galvez

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