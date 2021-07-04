Veja os resultados de sábado da Série D

A 5ª rodada da Série D foi aberta neste sábado com 18 jogos. Destaque para o massacre da Ferroviária em cima do Águia Negra por 7 a 0. Outras goleadas também aconteceram ao longo do dia. Confira abaixo os resultados:
Castanhal 2 x 1 YpirangaAmérica-RN 2 x 0 Atlético-CEBrasiliense 0 x 0 GamaCampinense 0 x 0 TrezeBoavista 1 x 1 CianorteGuarani-CE 3 x 1 4 de JulhoJuventude Samas 1 x 3 ParagominasCaucaia 3 x 2 ABCTocantinópolis 1 x 4 PalmasASA 1 x 3 SergipeFC Cascavel 2 x 1 EsportivoAparecidense 0 x 1 Porto VelhoAtlético-BA 2 x 2 Bahia de FeiraInter de Limeira 1 x 2 Santo AndréBoa Esporte 2 x 2 UberlândiaFerroviária 7 x 0 Águia NegraSão Raimundo 1 x 1 GASFast Club 1 x 2 Galvez