futebol

Veja os números do volante Gabriel em sua estreia pelo São Paulo

Uruguaio entrou no intervalo na derrota para o Fluminense e teve atuação regular...

Publicado em 13 de Setembro de 2021 às 12:00

LanceNet

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
A derrota do São Paulo para o Fluminense por 2 a 1, no Maracanã, teve um gosto amargo para a equipe de Hernán Crespo. No entanto, uma boa notícia da derrota foi a estreia do volante uruguaio Gabriel. O camisa 25 entrou no intervalo da partida na vaga de Igor Gomes e foi bastante participativo. Segundo o 'SofaScore', ele deu 32 toques na bola, acertando 27 dos 29 passes tentados ao longo do período em que esteve em campo.
Com o Fluminense tentando o contra-ataque, coube ao volante iniciar algumas jogadas ofensivas e também bolas longas. No entanto, o aproveitamento nos lançamentos e cruzamentos não foi bom. Gabriel cruzou somente uma bola, não acertando.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!Em questão de marcação, o uruguaio fez somente uma falta, mas levou cartão amarelo. Também não venceu nenhum duelo, tanto no chão, quanto aéreo.
VEJA OS NÚMEROS DE GABRIEL NO JOGO CONTRA O FLUMINENSE SEGUNDO O 'SOFASCORE'
Minutos jogados - 45 (sem contar acréscimos)Toques - 32Precisão nos passes - 27/29 (93%)Cruzamentos (precisos) - 1 (0)Bolas longas (precisas) - 0 (0)Finalizações no gol - 0Finalizações para fora - 0Tentativas de drible (sucedidas) - 0 (0)Duelos no chão (ganhos) - 3 (0)Duelos aéreos (ganhos) - 1 (0)Perda da posse de bola - 5Faltas sofridas - 0Faltas cometidas - 1

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'
Braga, do Rio Branco
Rio Branco vence Vitória e entra no G-4 do Grupo 12 da Série D
O aviso de perigo potencial (alerta amarelo) começou às 9h deste sábado (18) e segue até 23h59 de domingo (19)
ES tem alerta amarelo de chuvas intensas e ventos fortes para 32 cidades

