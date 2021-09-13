Veja os números do volante Gabriel em sua estreia pelo São Paulo

A derrota do São Paulo para o Fluminense por 2 a 1, no Maracanã, teve um gosto amargo para a equipe de Hernán Crespo. No entanto, uma boa notícia da derrota foi a estreia do volante uruguaio Gabriel. O camisa 25 entrou no intervalo da partida na vaga de Igor Gomes e foi bastante participativo. Segundo o 'SofaScore', ele deu 32 toques na bola, acertando 27 dos 29 passes tentados ao longo do período em que esteve em campo.
Com o Fluminense tentando o contra-ataque, coube ao volante iniciar algumas jogadas ofensivas e também bolas longas. No entanto, o aproveitamento nos lançamentos e cruzamentos não foi bom. Gabriel cruzou somente uma bola, não acertando.
Em questão de marcação, o uruguaio fez somente uma falta, mas levou cartão amarelo. Também não venceu nenhum duelo, tanto no chão, quanto aéreo.
VEJA OS NÚMEROS DE GABRIEL NO JOGO CONTRA O FLUMINENSE SEGUNDO O 'SOFASCORE'
Minutos jogados - 45 (sem contar acréscimos)Toques - 32Precisão nos passes - 27/29 (93%)Cruzamentos (precisos) - 1 (0)Bolas longas (precisas) - 0 (0)Finalizações no gol - 0Finalizações para fora - 0Tentativas de drible (sucedidas) - 0 (0)Duelos no chão (ganhos) - 3 (0)Duelos aéreos (ganhos) - 1 (0)Perda da posse de bola - 5Faltas sofridas - 0Faltas cometidas - 1