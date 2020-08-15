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futebol

Veja os nomes mais cotados para substituir Setién no Barcelona

Técnico blaugrana deve ser demitido oficialmente na próxima semana, mas nomes já são especulados pela imprensã catalã. Xavi, Pochettino e Koeman encabeçam lista...
LanceNet

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Publicado em 

15 ago 2020 às 12:03

Publicado em 15 de Agosto de 2020 às 12:03

Crédito: Xavi é nome preferido entre os torcedores do Barcelona para assumir cargo de técnico (Karim Jaafar / AFP
Apesar de ter contrato até 2021, Quique Setién, técnico do Barcelona, deve ser demitido oficialmente na próxima semana. O treinador, contratado em janeiro após saída de Ernesto Valverde, fracassou no Campeonato Espanhol, na Copa do Rei e na Liga dos Campeões, além de sua comissão técnica ter tido problemas com os líderes do elenco culé. Veja quais são as opções preferidas para substituir o espanhol.Xavi Hernández
O ídolo do Barcelona é o preferido entre os torcedores e entre grande parte do elenco do Barcelona. O treinador faz seu primeiro trabalho no Al Sadd, do Catar, já havia recusado uma proposta em janeiro e em recente entrevista concedida ao “El País” o espanhol disse que não acreditar ser momento de voltar para o clube e citou problemas extra-campo como uma das razões.
Mauricio Pochettino
O ex-técnico do Tottenham é um dos principais nomes livres do mercado, mas há uma resistência interna por conta de uma declaração polêmica na época em que treinou o Espanyol. O argentino afirmou que se arrependeu do que disse no período e possui uma boa relação com Josep Maria Bartomeu, presidente do Barcelona.
Ronald Koeman
Koeman atualmente está trabalhando como técnico da seleção holandesa e faz um bom trabalho com um grupo jovem que busca readquirir o prestígio estabelecido nos últimos anos. No entanto, o comandante está apalavrado com a federação de que irá dirigir a equipe nacional na Eurocopa em 2021 e sofreu um infarto recentemente.

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