Veja os nomes de possível barca do Barcelona após vexame na Europa

Crédito: Manu Fernandez/AFP

Após a vexatória eliminação do Barcelona contra o Bayern de Munique pela Liga dos Campeões, o clube catalão planeja fazer uma barca com jogadores que já estavam sendo especulados na imprensa como prováveis saídas desde a última temporada, segundo o "As". Apenas quatro nomes estão certos para seguir no clube: Messi, Ter Stegen, De Jong e Lenglet.RakiticO meio-campista croata está com 32 anos e no último ano de contrato. É a última oportunidade do clube catalão fazer dinheiro com o veterano jogador que tem planos de terminar a carreira no Sevilla, equipe que defendeu antes de ir para a Catalunha. A venda do atleta é crucial para abrir porta para outras saídas.

BraithwaiteO atacante dinamarquês chegou do Leganés para atuar em um time que sofria com as lesões de Dembélé e Suárez, mas a paralisação do futebol por conta da Covid-19 prejudicou o jogador. Com poucas oportunidades e cerco de que não será aproveitado na próxima temporada, os culés o negociam com o futebol inglês para recuperar o dinheiro investido.

VidalO chileno se encontra em situação semelhante a de Rakitic, uma vez que está com 33 anos e em seu último ano de contrato. Devido a boa temporada, o Barça espera conseguir envolver o meio-campista em alguma negociação através de troca já que Vidal conta com uma boa reputação na Europa.

FirpoO lateral esquerdo reserva contratado nesta temporada do Betis não rendeu o esperado e também pode ser envolvido em uma troca. O nome do jogador foi especulado para entrar na operação de Lautaro Martínez, com a Inter de Milão, mas já foi especulado na Roma. O jovem atleta não deve seguir no clube blaugrana na próxima temporada.

UmtitiO zagueiro não tem sequência no clube por conta de inúmeras lesões que atrapalharam sua carreira. Caso não chegue nenhuma oferta pelo defensor francês, o Barcelona espera conseguir uma rescisão contratual amigável com o atleta e seus agentes para que Umtiti busque um novo clube e o Barcelona economizar com seu salário.