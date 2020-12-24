Veja os melhores momentos dos jogos desta quarta-feira da Ligue 1

A quarta-feira do Campeonato Francês foi marcada por muitos gols nas 10 partidas válidas pela 17ª rodada. O destaque foi para o Lyon, que venceu o Nantes por 3 a 0, em casa, e assumiu a liderança da competição, com 36 pontos. Novamente titular, o brasileiro Lucas Paquetá teve mais uma boa atuação e marcou seu primeiro gol pelo clube francês. Veja os melhores momentos acima!

Até então na liderança, o Lille fez sua parte ao vencer o Montpellier fora de casa, mas foi ultrapassado pelo critério do saldo de gols. E o gol da vitória por 3 a 2 só saiu aos 40 do segundo tempo, com Burak Yilmaz. Antes, Weah e Ikoné haviam marcado para os visitantes, enquanto Laborde e Delort balançaram as redes para a equipe mandante.PSG 4 X 0 STRASBOURG (veja os melhores momentos acima)

Mesmo com desfalques importantes - entre eles, Neymar -, o PSG confirmou o favoritismo e passou fácil pelo Strasbourg, no Parque dos Príncipes. Pembele, Mbappé, Gueye e Moise Kean marcaram os gols da equipe parisiense, que permanece na terceira posição. Apesar do resultado positivo, o técnico Thomas Tuchel foi demitido no dia seguinte à partida.

+ Confira a tabela do Campeonato FrancêsRENNES 1 X 0 METZ (veja os melhores momentos acima)

Em grande fase na competição, o Rennes chegou ao quarto triunfo consecutivo ao derrotar o Metz por 1 a 0. Clément Grenier marcou o gol solitário da partida no início do segundo tempo. Assim, a equipe se afirmou na quarta posição da tabela, na zona de classificação para a Liga Europa.ANGERS 2 X 1 OLYMPIQUE DE MARSELHA (veja os melhores momentos acima)

Apesar de estar em quinto e ter dois jogos a menos, a fase do Olympique não é boa. Fora de casa, o clube foi derrotada por 2 a 1 pelo Angers e chegou ao terceiro tropeço consecutivo. Mathias Pereira e Loïs Diony marcaram para os mandantes, enquanto Rongier descontou para a equipe comandada por André Villas-Boas. O resultado poderia ser menos pior se Payet não desperdiçasse um pênalti na etapa final.MONACO 2 X 2 SAINT-ÉTIENNE (veja os melhores momentos acima)

Em partida eletrizante no Principado de Mônaco, o time local empatou com o Saint-Éttiene por 2 a 2. Os comandados por Niko Kovac até saíram na frente com gol de Diop, mas levou a virada dos visitantes no primeiro tempo, após Debuchy e Bouanga marcarem. A situação do Monaco ficou pior ainda com a expulsão de Matazo na etapa inicial, mas mesmo com um a menos, a equipe arrancou o empate no início do segundo tempo, com gol de Volland.LENS 2 X 1 BREST (veja os melhores momentos acima)

Em duelo do meio de tabela, o Lens recebeu o Brest e levou a melhor por 2 a 1. Kalimuendo e Sotoca marcaram para os mandantes, enquanto Charbonnier descontou de pênalti já nos acréscimos do segundo tempo. Com o resultado, o Lens sobe para a 7ª posição, com 27 pontos, e o Brest fica em 11º, com 23.NICE 2 X 2 LORIENT (veja os melhores momentos acima)

Diante do desesperado Lorient, o Nice abriu vantagem de 2 a 0, com Latomba e Adélaïde, mas sofreu o empate na etapa final, com gols de Teremas e Grbic. Destaque negativo para o brasileiro Robson Bambu, ex-Santos e Athletico-PR, que cometeu o pênalti que resultou no segundo gol dos visitantes e ainda foi expulso.BORDEAUX 1 X 3 REIMS (veja os melhores momentos acima)

Na maior surpresa da rodada, o Reims visitou o Bordeaux e venceu por 3 a 1. Abdelhamid, Dia e Munetsi garantiram a vitória da equipe visitante, enquanto Ui-Jo Hwang descontou para o time da casa. Com o resultado, o Reims ganhou duas posições e assumiu a 15ª colocação, com 17 pontos. Já o Bordeaux fica em 13º, com 22.NÎMES 1 X 3 DIJON (veja os melhores momentos acima)