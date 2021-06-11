Veja os gols que confirmaram o Galo nas oitavas de final da Copa do Brasil

O Atlético-MG fez sua parte mais uma vez ao vencer o Remo por 2 a 1, gols de Hulk e Réver para o Galo, com Romércio descontando para os paraenses, confirmando a passagem para as oitavas de final da Copa do Brasil. O duelo foi na quinta-feira, 10 de junho, no Mineirão. Agora, o Atlético irá esperar o sorteio para conhecer seu rival na próxima fase. A equipe de Cuca cumpriu o que se esperava dela e se impôs rapidamente e não teve sua classificação ameaçada, pois mesmo com o gol e um pênalti perdido pelo time do Pará, o Galo não sofreu pressão que o fizesse se preocupar em perder a vaga e levar mais R$ 2,7 milhões em premiação. O time mineiro resolveu logo a fatura e administrou o restante do jogo, porém, tem de tomar cuidado com alguns momentos de relaxamento, que podem ser fatais contra equipes mais fortes. Veja os gols no vídeo acima.