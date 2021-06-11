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futebol

Veja os gols que confirmaram o Galo nas oitavas de final da Copa do Brasil

O time mineiro venceu o Remo outra vez no jogo de volta da terceira fase...
LanceNet

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Publicado em 

10 jun 2021 às 21:03

Publicado em 10 de Junho de 2021 às 21:03

O Atlético-MG fez sua parte mais uma vez ao vencer o Remo por 2 a 1, gols de Hulk e Réver para o Galo, com Romércio descontando para os paraenses, confirmando a passagem para as oitavas de final da Copa do Brasil. O duelo foi na quinta-feira, 10 de junho, no Mineirão. Agora, o Atlético irá esperar o sorteio para conhecer seu rival na próxima fase. A equipe de Cuca cumpriu o que se esperava dela e se impôs rapidamente e não teve sua classificação ameaçada, pois mesmo com o gol e um pênalti perdido pelo time do Pará, o Galo não sofreu pressão que o fizesse se preocupar em perder a vaga e levar mais R$ 2,7 milhões em premiação. O time mineiro resolveu logo a fatura e administrou o restante do jogo, porém, tem de tomar cuidado com alguns momentos de relaxamento, que podem ser fatais contra equipes mais fortes. Veja os gols no vídeo acima.
Próximo jogo do Galo A equipe alvinegra encara o São Paulo no domingo, 13 de junho, ás 16h, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. O alvinegro fez seu papel bem para garantir a passagem àsoitavas de final da Copa do Brasil-(Pedro Souza/Atlético-MG)

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