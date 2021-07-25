Veja os gols do empate entre Grêmio e América-MG pela Série A

Grêmio e América-MG fizeram o duelo de times “atolados” na zona do rebaixamento neste sábado, 24 de julho, na Arena do Grêmio, às 17h, pela 13ª rodada da Série A do Brasileirão. Os dois times têm campanhas ruins e parecem que irão mirar a fuga do Z4 como meta.

O empate por 1 a 1, gols de Guilherme Guedes, para os gaúchos, e Felipe Azevedo, empatando para o Coelho, não mudou a vida das duas equipes no campeonato. O time comandado por Luiz Felipe Scolari ocupa a 19ª posição, com apenas sete pontos, mas com dois jogos a menos do que os rivais e ainda busca iniciar sua fuga da degola. Já o Coelho está com 10 pontos, na 18ª colocação.