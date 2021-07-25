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futebol

Veja os gols do empate entre Grêmio e América-MG pela Série A

Tricolor Gaúcho e Coelho seguem na zona do rebaixamento e seguem na luta para não jogar a Série B de 2022...

Publicado em 24 de Julho de 2021 às 21:01

LanceNet

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Publicado em 

24 jul 2021 às 21:01
Grêmio e América-MG fizeram o duelo de times “atolados” na zona do rebaixamento neste sábado, 24 de julho, na Arena do Grêmio, às 17h, pela 13ª rodada da Série A do Brasileirão. Os dois times têm campanhas ruins e parecem que irão mirar a fuga do Z4 como meta.
O empate por 1 a 1, gols de Guilherme Guedes, para os gaúchos, e Felipe Azevedo, empatando para o Coelho, não mudou a vida das duas equipes no campeonato. O time comandado por Luiz Felipe Scolari ocupa a 19ª posição, com apenas sete pontos, mas com dois jogos a menos do que os rivais e ainda busca iniciar sua fuga da degola. Já o Coelho está com 10 pontos, na 18ª colocação.
Próximos jogos​O Grêmio joga no dia 31 de julho, sábado, às 21h, contra o Red Bull Bragantino, fora de casa. Já o América-MG vai a Goiânia no domingo, 1ª, encarar o Atlético-MG, às 20h. Coelho e Tricolor fizeram um jogo movimentado, mas fizeram apenas um ponto e seguem no Z4-(Estevão Germano/América-MG)

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