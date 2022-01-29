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Veja os gols de Galo e Tombense pelo Campeonato Mineiro

O alvinegro derrorou o campeão da Recopa Mineira na volta dos seus principais jogadores, neste sábado, 29 de janeiro, no Independência...
LanceNet

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Publicado em 

29 jan 2022 às 19:06

Publicado em 29 de Janeiro de 2022 às 19:06

Com bom futebol e a volta dos titulares, o Atlético-MG venceu a Tombense por 3 a 0, gols de Calebe, Savarino e Hulk, na tarde deste sábado, 29 de janeiro, no Independência, pela segunda rodada do Campeonato Mineiro. O alvinegro teve o retorno de alguns dos seus principais jogadores e mostrou sua força diante do campeão da Recopa Mineira. O Galo chegou aos quatro pontos no campeonato, após empate na estreia diante do Villa Nova. O técnico Antonio Mohamed já indicava que usaria alguns dos seus principais jogadores neste duelo, para dar ritmo ao time, que tem como principal meta neste começo de temporada a Supercopa do Brasil, que será disputada no dia 20 de fevereiro, contra o Flamengo. Galo sempre dominante​O time atleticano teve o comando das ações na maior parte do jogo, mesmo com o bom time da Tombense mostrando que pode ser uma das forças da competição, apesar de ainda estar em ritmo de pré-temporada. Mas, o torcedor teve uma amostra que a equipe segue forte e pode melhorar o seu desempenho nos desafios da temporada 2022.
Próximos jogos​O Galo encara o Uberlândia, quarta-feira, 2 de fevereiro, às 19h30, no Estádio do Sabiá, no Triângulo Mineiro. A Tombense terá pela frente A Caldense, no mesmo dia, às 20h, em Poços de Caldas. Veja os gols no vídeo acima. O Galo foi superior e levou os três pontos no duelo contra a Tomebse-(Pedro Souza/Atlético-MG)

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