Veja os gols de Galo e Tombense pelo Campeonato Mineiro

Com bom futebol e a volta dos titulares, o Atlético-MG venceu a Tombense por 3 a 0, gols de Calebe, Savarino e Hulk, na tarde deste sábado, 29 de janeiro, no Independência, pela segunda rodada do Campeonato Mineiro. O alvinegro teve o retorno de alguns dos seus principais jogadores e mostrou sua força diante do campeão da Recopa Mineira. O Galo chegou aos quatro pontos no campeonato, após empate na estreia diante do Villa Nova. O técnico Antonio Mohamed já indicava que usaria alguns dos seus principais jogadores neste duelo, para dar ritmo ao time, que tem como principal meta neste começo de temporada a Supercopa do Brasil, que será disputada no dia 20 de fevereiro, contra o Flamengo. Galo sempre dominante​O time atleticano teve o comando das ações na maior parte do jogo, mesmo com o bom time da Tombense mostrando que pode ser uma das forças da competição, apesar de ainda estar em ritmo de pré-temporada. Mas, o torcedor teve uma amostra que a equipe segue forte e pode melhorar o seu desempenho nos desafios da temporada 2022.